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Spor Kaleci Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü
Spor

Kaleci Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:15:41 -
Kaleci Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü

MADRİD (AA) - "Beto" lakaplı Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes ile anlaştı.

Portekiz 1. Lig takımlarından Leixoes ile iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Beto, sosyal medya hesabından "21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde, Leixoes'e ve taraftarlarına çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Son üç sezondur Göztepe forması giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle 25 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Beto, 2006-2009 sezonları arasında formasını giydiği Leixoes'e geri döndü.

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