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Gündem Kale direğinin altında kaldı!
Gündem

Kale direğinin altında kaldı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 17:53:00 -

Adana’da bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldı. O görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.

Olay, 8 Eylül 2020’de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda meydana geldi. Narlıca Mahallesi’ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynadı. Kale önünde atılan topları karşılamaya çalışıp bir süre maç yapan Özbalık, iki eliyle kale direğine asılınca demir direklerle birlikte yere düştü.

Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık’ın yardımına arkadaşları koştu. Yaralı çocuğa önce arkadaşları yardım etti. Yüreğir Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Öbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık’ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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