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Yerel Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı
Yerel

Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 09:32:00 -
Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

İzmir’in Konak ilçesinde dubaları aşıp kaldırıma çıkan ticari taksi, bir yayaya çarptı. Aracın altında kalan şahıs, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

 İzmir’in Konak ilçesinde dubaları aşıp kaldırıma çıkan ticari taksi, bir yayaya çarptı. Aracın altında kalan şahıs, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi’nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 35 T 5189 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde seyrederken katlı otopark karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları aşıp kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen C.G., taksinin çarpması sonucu yere düşüp aracın altında sürüklendi. Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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