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Kalça estetiği yaptırırken dikkat

Op.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:29
Kalça estetiği yaptırırken dikkat

Op.Dr. Defne Erkara, kalça estetiği hakkında bilgi verdi.


Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Defne Erkara, “Estetik ameliyatlar içinde son yıllarda gelişme gösteren operasyonlardan birisi de popo estetiği. Yuvarlak ve kıvrımlı popo yapısına sahip olmak isteyen kadınların tercihi bu yönde oluyor.Özellikle android tip dediğimiz üst tarafı daha irice, popo ve bacak bölgesi daha ince olan kadınlarda poponun küçüklüğü göze batar. Vücudun üst bölümü ile uyum sağlamak için popoyu değişik yöntemlerle büyütmek vücut orantısını sağlamaya yardımcı olur. Halk arasında Brezilyalı kadınların büyük ve yuvarlak popolarına atıfta bulunarak, tüm dünyada Brazilian but lift ( BBL ) dediğimiz yani Brezilya poposu denen bir yapı amaçlanır. Popo büyütme için en çok kullandığımız yöntem kişinin kendi yağını popoya enjeksiyon yoluyla transfer etmek yani popoya yağ enjeksiyonudur. Çoğunlukla bel ve karın bölgesinde biriken yağların özel liposuction yöntemleriyle alınarak, bir takım işlemlerden geçirildikten sonra popoya enjekte edilmesi esasına dayanır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, alınan yağların havayla temas etmeden, zarar vermeden alınmasıdır. Böylece enjekte edildiği popo bölgesinde daha uzun süre kalması amaçlanır. Poponun çevresindeki dokular yani bel ve karın bölgesi küçültüldüğü için bel incelir. Popoda büyüme sağlanır. Böylece popo kıvrımı daha göze hoş gelen bir hal alır. Yuvarlaklığı artar” dedi.


Kalça büyütme operasyonunda herkese aynı miktarda yağ transferinin mümkün olmadığını ifade eden Op.Dr. Erkara, “Bazen kişinin vücudunda yağ yetersiz olabiliyor. Bu durumda bir takım dolgu maddeleri ile birlikte enjeksiyon yapılıyor. İşlemin süresi alınan yağ bölgesi sayısına göre değişmekte. Ortalama 2 saatten 3-4 saate kadar uzayabilir. Kişinin boyutlarıyla da ilişkili tabi. Yağ enjeksiyonu ile popo büyütmede yapılan işlem büyük oranda kalıcıdır. Ancak aşırı bir zayıflama olursa doğal olarak bu bölgedeki yağlar da eriyeceği için bir miktar küçülme olacaktır. Dolgu ile yapılan büyütmeler ise ortalama 5-6 yıl kadar gider. Bu işlem sonrası aynı liposuction gibi basit bir yağ enjeksiyonu gibi düşünmeyelim. Çünkü yağ alımı yaptığımız bölgelerden ciddi bir miktarda yağ dokusu alınmakta. Bu da vücutta sıvı kaybına yol açmakta. Bu yüzden mutlaka hastanede yatış gerektiren bir durumdur. Bir gece mutlaka istirahat gerektirir. Yeterli sıvı tedavisi alınması gerektirir. Yine ameliyat sonrası beslenmeye dikkat etmek gerekir ve erken dönem de hemen yürünmesi, hareket edilmesi gereklidir. Ameliyat sonrasında poponun üzerine yatılmaması, oturulmaması özellikle ilk üç ila dört gün çok önemli. Bu amaç ile geliştirilmiş oturma yastıkları var, bunlardan yarar sağlanılabilir. Ameliyat sonrası mutlaka korse bir ay giyilmelidir. Popoya enjekte edilen yağ dokusunun, alınan yerlerin derisinin güzel adapte olması, yeni yağın güzel bir şekilde popoda şekillenmesi için bu çok önemli. İlk zamanlarda ödemli bir görüntü, belki girinti çıkıntılı bir görüntü oluşabilir. Fakat zamanla vücut dokusuna o yağ hücreleri iyice adapte oldukça popo daha yuvarlak bir görünüm alır. Sonuç olarak; yağ enjeksiyonu veya dolgu ile yapılan popo estetiği operasyonu, vücut orantısını sağlayarak kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:29
  1. doğa

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