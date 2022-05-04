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Kadın - Aile Kalburabastı tarifi: Kıyır kıyır ağızda dağılan kolay anne kalburabastı tarifi
Kadın - Aile

Kalburabastı tarifi: Kıyır kıyır ağızda dağılan kolay anne kalburabastı tarifi

Kıyır kıyır ağızda dağılan efsane bir tatlı, en güzel kalburabastı tarifi, Anne kalburabastı tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-05-04 23:07:00 - 2022-05-04 23:20:08
Kalburabastı tarifi: Kıyır kıyır ağızda dağılan kolay anne kalburabastı tarifi

Kıyır kıyır kalburabastı tarifi için malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 125 gr. oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 2, 5-3 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2, 5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 kase  iri çekilmiş ceviz

Kıyır kıyır kalburabastı tarifi nasıl yapılır?

Şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dk. daha kısık ateşte kaynatıp limon suyunu ekleyip 5 dk. daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Tüm hamur malzemelerini bir kaba alıp ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Tırtıklı sebze kesme aparatı ya da bir süzgeç üzerinde hamuru açıp ortasına bolca ceviz ekliyoruz. İki ucu ortada birleştirip kapatıyoruz. Hafifçe üstüne bastırıp ters çevirerek tepsiye diziyoruz. Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tatlıya tamamen soğumuş olan şerbeti döküp en az 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyip servis yapıyoruz.

 

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