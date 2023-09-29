Kalbinizi sevgi frekansı ile koruyun

Kalp hastalıklarından korunmanın yollarını anlatan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Demir, ruhsal şifa ya da enerji tıbbı olarak da bilinen bir tür alternatif tıp dalı olan biyoenerjinin kalp sağlığı üzerine etkilerini anlattı. Kalbi korumak için insanların öncelikle yaşamlarını olumlamaları, hayata pozitif bakmaları ve yaşam tarzlarını kalbi korumak üzerine tamamen değiştirmeleri gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Demir, “Kalp çakrası yeşil renktir. Yeşil koşulsuz sevgiyi ifade eder. Bu nedenle kalp hastalıklarından korunmak için sevgi frekansı yükseltilmeli. Doğaya, insanlara ve diğer canlılara sevgimizi vermeliyiz” dedi.

“Kalbi korumak için iyi ve pozitif düşünün”

Kalp sağlığını korumada yaşam tarzının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülent Demir, biyoenerji ile kalbin nasıl korunacağını şu ifadelerle anlattı:

“Kalp hastaları dünyanın en iyi cerrahına bypass operasyonu olsa veya dünyanın en iyi kardiyoloğuna stent taktırsa da yaşam tarzlarını değiştirmedikleri sürece, egzersiz yapmaya ve diyete dikkat etmediklerinde tam iyileşmiş sayılmazlar. Aynı zamanda kalp çakrası çok önemlidir. Kalp çakrası yeşil renktir. Yeşil koşulsuz sevgiyi ifade eder. Bu nedenle kalp hastalıklarından korunmak için sevgi frekansı yükseltilmeli. Doğaya, insanlara ve diğer canlılara sevgimizi vermeliyiz. Böylece daha az kalp hastası oluruz. Bilimsel çalışma bu konuda yeterli değil fakat gözlemlerime göre bir insan ne kadar sevgi doluysa kalp hastalığı, damar tıkanıklığı riski azalıyor. Aynı zamanda iyi ve pozitif düşünen ve hayata olumlu bakanlarda daha az görülüyor. Bu benim klinik gözlemim. Bu bakımdan her hastanım yaşam tarzını değirmesinin yanında, spiritüel anlamda da kendisini geliştirmesini isterim. Hastaya göre değişir ancak yoga, meditasyon ve ibadet faaliyetleri spiritüel gelişimi sağlar. Bu aktiviteler kalp sağlığı için önemlidir. İnsan enerjitik bir varlıktır. Bu nedenle enerji tıbbı da önemlidir. Modern tıbbi tedaviye ek olarak biyoenerji tedavisini de birçok kalp hastasına uyguluyorum ve iyi sonuçlar alıyorum.”

“Zamanın hızı insan fizyolojisi ve psikolojisini etkiliyor”

Düşüncelerin çağrışımı getirdiğini ve bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürmek için kişinin hem düşüncelerine hem de ağzından çıkan her bir söze çok dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Bülent Demir, “İnsan gibi dünyanın da nabzı var ve dünya taşikardiye giriyor. Buna Schumann rezonansı deniyor. Dolayısıyla her şey çok hızlı gelişiyor. Zaman daha hızlı akmaya başladı. Dünya hızlandığı için insanın düşünce yapısı, fizyolojisi ve psikolojisi bu değişimden etkilenebiliyor. Aynı zamanda düşünce çağrışım yapar. Düşüncelerimize dikkat edelim. Bir de buna ses frekansı eklersek, oluşum çok daha fazla güçlenir. Düşüncelere bir kez dikkat edeceksek, ağzımızdan çıkanlara daha çok dikkat etmeliyiz. Hep olumlu düşünmemiz lazım. Böylece hayata daha pozitif yaklaşırız ve yükselen enerjiden olumlu anlamda kendimize pay çıkarmış oluruz. Dingin yaşam son derece sağlıklıdır” dedi.