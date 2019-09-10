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Kalbine yenik düşen doktora son görev

Manisa’nın Kula ilçesinde 23 Ağustos 2019 günü görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi önünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Kula’nın sevilen doktoru Mustafa Kalender için, resmi cenaze töreni düzenlendi.

10 Eylül 2019 Salı 14:18
Kalbine yenik düşen doktora son görev

Manisa’nın Kula ilçesinde 23 Ağustos 2019 günü görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi önünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Kula’nın sevilen doktoru Mustafa Kalender için, resmi cenaze töreni düzenlendi.


Kula’da uzun yıllardır Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan ve Kulalılar tarafından oldukça sevilen Dr. Mustafa Kalender, 23 Ağustos 2019 Cuma günü görev yaptığı 3 numaralı Aile Sağlığı Merkezi önünde bisiklette indiği sırada kalp krizi geçirmişti. Dr. Kalender’in kalbini tutarak yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirirken, Dr. Kalender’e ilk müdahaleyi aynı sağlık ocağında görev yaptığı mesai arkadaşı Dr. Tolga Işıkyer yapmıştı. Daha sonra 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Dr. Kalender, buradan da Uşak Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti. O günden bu yana Uşak Medical Park Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşam savaşı veren Dr. Kalender, dün sabaha karşı fenalaşarak doktorların tüm çabasına rağmen kalbine yenik düşmüştü.


Sevilen doktorun vefatı Kula’da büyük üzüntüye sebep olurken, Dr. Kalender için resmi cenaze töreni düzenlendi. Görev yaptığı 3 numaralı Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen cenaze töreninde yüzlerce vatandaş, Dr. Kalender’e son görevini yaptı.


Düzenlenen törende konuşan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sağlık personelleri arasında en tecrübeli ve sevilen doktorlardan birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sağlık camiası adına Dr. Mustafa Kalender’e Allah’tan rahmet dileyen Dr. Kaçar, Dr. Kalender’in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Dr. Kalender’in cenazesi, düzenlenen törenin ardından ikamet ettiği 4 Eylül Mahallesi’ndeki evine helallik almaya götürüldü. Evinin önünde toplanan yüzlerce vatandaşın eşliğinde helallik alınan Dr. Kalender’in cenazesi, öğle namazını müteakip Şah Süleyman Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kula Ebedi Mezarlığı’na defnedildi.


Dr. Mustafa Kalender için düzenlenen cenaze törenine, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, Dr. Kalender’in mesai arkadaşları, çevre il ve ilçelerden gelen sağlık personelleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:18
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