Kalbi olan muhalifler habere tıklamasın… Erdoğan ‘AK Parti gidiyor’ diyenlere kötü haberi verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin her geçen gün genişlediğinin ve daha fazla vatandaş tarafından benimsendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidar eridi" edebiyatı yapanlara kötü haberi verdi.

Partisinin son üye sayısını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

Gençler, ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor.

Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur. Adana teşkilatımıza güveniyor, Adana'nın bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum.