0553 313 94 23

Kalbi 100 dakika durdurulan Somalili kız sağlığına kavuştu

Doğuştan kalp hastalığı bulunan Somalili Amino Fıqı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
Kalbi 100 dakika durdurulan Somalili kız sağlığına kavuştu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 17 yaşındaki Amino Fıqı, kalp hastası olarak dünyaya geldi. Sık sık rahatsızlanıp baygınlık geçiren Fıqı'yı ailesi, Somali'deki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Doktorlar, yaptıkları muayenede genç kızın kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verdi. Önce yakınlarının bulunduğu Kütahya'daki bir sağlık kuruluşuna gelen Fıqı, buradan da ameliyatın yapılacağı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Kalp Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. Onur Işık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz tarafından 4 saat süren operasyonla kalbindeki sorunlar giderilen Amino Fıqı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek ülkesine döndü.

"Doktorlarıma teşekkür ederim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fıqı, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını belirtti.

Hastanede gördüğü güler yüz ve ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Amino Fıqı, "Beni sağlığıma kavuşturan başta doktorlarıma ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde iyileşmiş olarak ülkeme dönüyorum. Bundan sonra hayatıma sağlıklı olarak devam edeceğim." ifadesini kullandı.

"Kalp ameliyat esnasında 100 dakika durduruldu"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Işık da hastalarına yaptıkları ilk tetkiklerde kalbinde çift çıkımlı sağ ventrikül tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Operasyonun 4 saat sürdüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Kalpten çıkan iki büyük damarın birinin sağdan, diğerinin solda çıkması gerekirken damarların her ikisi de kalbin sağ tarafından çıkmaktaydı. Akciğere giden damarda 'Pulmoner Stenoz' dediğimiz ağır derecede darlık mevcuttu. Aynı zamanda da kalbinde delik vardı. Ameliyatta hastanın kalbinden çıkan damarların yeri düzeltildi, akciğere giden damardaki darlık giderildi. Kalbindeki delik kapatılarak, akciğere giden atardamarın kapağı onarıldı. Hastanın kalbi bu işlemler esnasında 100 dakika durduruldu."

Doç. Dr. Işık, Fıqı'nın tedavi süresinde emeği geçen Anestezi, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk servislerinde görevli sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da hastanelerinde her türlü çocuk ve erişkin kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Bağ’dan finalist öğrencilere tam destek
    1. Rektör Bağ’dan finalist öğrencilere..
    2. Memorial Kayseri Obezite Merkezi,..
    3. Boluspor'da transferler sürecek
    4. Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle..
    5. Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
    6. (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız..
    7. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    8. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    9. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    10. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    11. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    12. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    13. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    14. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    15. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    16. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    17. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    18. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    19. Rana Tavansensis kurbağası için..
    20. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    21. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    22. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    23. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    24. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    25. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    26. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    27. Şeker hastalığından ameliyatla..
    28. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    29. Sumbas’ta beton yol çalışması
    30. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”