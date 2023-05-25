Kalbe robotik dokunuş hızlı iyileşme sağlıyor

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Onan, kalp hastalıklarında robotik cerrahi yöntemi ile ilgili bilgi verdi.

Robotik cerrahi yöntemlerinin kozmetik artıları bulunuyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotik cerrahi yöntemleri de hastalara sıklıkla önerilmektedir. Hem hastanın daha hızlı iyileşmesi hem de ameliyat sonrası kozmetik olarak avantajları nedeniyle uygun hastalarda tercih edilmektedir. Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan kalp ameliyatlarında göğüs kafesi açılmamakta, daha az yara izi, başarılı kozmetik sonuçlar ve daha konforlu bir iyileşme süreci gibi önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Farklı kalp hastalıkları robotik cerrahi ile tedavi edilebiliyor

Göğüs kafesi açılarak yapılan kalp ameliyatlarının birçoğu, robotik cerrahi tekniği ile kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

1. Koroner bypass ameliyatları: Robotik cerrahi göğüs kafesi açılmadan koroner bypass ameliyatlarının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Göğüsün iç kısmında bulunan iki atardamarın bypass işlemi için hazırlanması robotik cerrahi tekniği ile mümkün olmaktadır. Bypass ameliyatlarında bu damarların kullanılması en başarılı sonuçların alınmasını sağlamaktadır. Bu damarlar ile göğüs önden açılmadan, sol taraftan 4-5 cm’lik küçük açıklıktan kapalı bypass ameliyatı yapılabilmektedir.

2. Triküspit kapak ameliyatları: Triküspit kapak bozukluklarında tamir ve kapak değişim ameliyatları robotik cerrahi ile uygulanabilmektedir.

3. Kalp delikleri ve doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi: Kalpte ASD ya da PAPVD gibi basit tipteki doğumsal kalp hastalıkları robotik cerrahi yöntemi ile tedavi edilebilmektedir. Bu ameliyatlarda anatomik düzeltme göğüs kafesi açılmadan başarılı şekilde uygulanabilmektedir.

4. Kalp tümörlerinin çıkartılması: Kalpte ortaya çıkan tümörlerin büyük kısmı iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörler kalbin sol veya sağ tarafında kulakçıklarda ya da karıncıklarda görülebilmektedirler. Tüm bu odacıklarda gelişen tümörler robotik cerrahi ile çıkartılabilmektedir.

5. Ritim bozuklukları: Ritim bozukluğu olarak en sık atriyal fibrilasyona rastlanmaktadır. Bu bozukluk daha çok mitral kapak ameliyatları sırasında eş zamanlı olarak tedavi edilebilmektedir. Kullanılan enerji kaynakları radyofrekans ve cryoablasyon şeklindedir.

Kalp kapak ameliyatlarında da sıkça tercih ediliyor

Robotik cerrahi yöntemi, kalp kapak hastalıklarında da yapılabilmektedir. Kalp kapağındaki darlık veya yetmezlik nedeniyle operasyon önerilen hastalarda uygulanabilmektedir. Kapak tamiri, kapak değişimi, koroner bypass ameliyatı, kalp deliklerinin kapatılması ve tümörlerin operasyonarında robotik kalp kapak cerrahisi sistemleri kullanılabilmektedir.

• Mitral kapak tamiri: Mitral kapak hastalıklarının büyük bir kısmı eğer erken dönemde saptanır ise tamire uygun olabilmektedir. Özellikle dejeneratif hastalıklar dediğimiz mitral kapağın yapısal bozuklukları ile ilgili durumlar kapak tamir adaylarıdır. Mitral kapak tamir ameliyatları robotik cerrahi tekniği ile yapılabilir. Robotik cerrahi bu konuda oldukça üstün bir yöntemdir.

• Mitral kapak değişimi: Mitral kapak hastalıklarının bir grubu kapak tamirine uygun değildir ya da tamir başarısı düşüktür. Bu hastaların kapaklarının mekanik ya da biyolojik protezler ile değiştirilmesi gerekmektedir. Robotik cerrahi yöntemi ile mekanik ve biyolojik kapak değişimi ameliyatları güvenli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu ameliyatların robotik cerrahi yöntemi ile yapılması ameliyat sonrasında hastaya birçok avantaj sağlamaktadır. Daha az ağrı, kan kullanımının çok daha az olması, organ bozukluklarının daha az görülmesi, hastanede yatış süresinin kısalması bu avantajlardan bazılarıdır. Ameliyatın ardından sosyal hayata ve iş hayatına daha erken dönmek mümkün olabilmektedir.

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