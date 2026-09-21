Kalabalığa laf atıp dayak yedi! Silah çekti kendini vurdu

Hürriyet Mahallesi’ndeki bir parkta yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kalabalık bir gruba laf atan Hamza Ç., gruptakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede darp edildiği öne sürülen genç, silahını çıkardı.

İKİ GENÇ DE BACAĞINDAN YARALANDI

Hamza Ç.’nin ateş açtığı sırada önce yanlışlıkla kendi bacağını, ardından tartıştığı Berat O.’nun bacağını vurduğu belirtildi. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, iki yaralıya olay yerinde müdahale etti. Hamza Ç. ve Berat O., daha sonra ambulanslarla farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

AMBULANSA TAŞINIRKEN HELALLİK İSTEDİ

Hamza Ç., sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada sağlık ekiplerine, “Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız” dedi. Bir süre çevresindekilere de tepki gösteren genç, ekipler tarafından ambulansa alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.