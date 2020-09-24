Kalaba Kent Meydanı’na yapılan otoparkın havuz inşası başladı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla Kalaba Kent Meydanı’na inşa edilen otoparkın kat yapımını tamamlarken, otopark üzerine inşa edilecek olan süs havuzunun inşasına da başladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Kalaba Kent Meydanı’nda inşa edilen otopark projesini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda 3 kat olarak inşa edilen otoparkın son katı da tamamlanırken, üzerinde yer alacak olan süs havuzunun yapımı için çalışmalar devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan otoparkımızın üzerinde yer alacak olan süs havuzu, ses ve ışık gösterileriyle hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara’da uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği de taşıyan kapalı otoparkımızı kısa süre içinde hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.





- Müzikli fıskiye ve süs havuzu da yer alacak





Altınok, kapalı otoparkın kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını kaydederek, "Mülkiyeti belediyemize ait olan arsamıza inşa ettiğimiz 400 araçlık kapalı otoparkımız Kalaba Kent Meydanı’ndaki trafiği rahatlatacak. Türk Dünyası Su ve Gül Meydanımızda olduğu gibi otoparkımızın üstünde de su, ışık ve müzik gösterileri yapılacak." ifadelerini kullandı.



Altınok, kapalı otopark projesinin teknik detaylarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:



"Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu oldukça hafifletecek. Elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak."

