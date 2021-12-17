Kakule nedir, faydaları nelerdir? Neden tüketilmelidir?

Kakule yemeklerde çok kullanılır. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur

Kakule nasıl kullanılır?

Kakulenin kullanım formu gibi tüketim şekli de tercihe göre çeşitlilik gösteriyor. Kurutulmuş meyve halindeki kakule, suda demlenerek bitki çayı olarak içilebiliyor. Toz haldeki kakule, baharat olarak yemeklere ve tatlılara eklendiğinde baskın aromasıyla lezzeti ikiye katlıyor. Ayrıca kakuleyi yoğurdun içine karıştırarak tüketenlerin sayısı da bir hayli fazla!

Kakule’nin faydaları

Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir.

Sindirim sürecine yardımcı olur.

Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler.

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir.

Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur.

Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir.

Kakule içinde bol miktarda A vitamini barındırır. A vitamini ise güçlü bir hafıza için en iyi vitaminler arasında yer alır.

Kakule oldukça etkili bir anti depresandır. Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşır.

Kakule astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırır.

Kakuleli kahve nasıl yapılır?

Kakule tohumunun dış kabuklarını soyun. İçindeki siyah taneleri ezin. Havanla ezmenizi tavsiye ederim. Ezilen taneleri cezveye alın. Üzerine şeker, kahve ve soğuk suyu ilave edin. Orta harlı ateşte kaynatmadan pişirin. Kahveyi, kabarınca almak, kaynatmamak lazım.

Kakule çayı nasıl yapılır?

Kakule çayı hazırlamak için yarım litre sıcak su bir demliğin içine boşaltılır. 3 adet kakule meyvesinin kabuğunu kırılarak çekirdekler sıcak suya eklenir ve 10 dakika demlenir. Eğer kakulenin toz halindeki formu kullanılacaksa bir yemek kaşığı kakule tozunun sıcak suyun içine eklenerek demlenmesi beklenir.

Kakule pahalı mı?

Özellikle Hindistan'dan ithal edilmesi sebebiyle Türkiye fiyatları pahalıdır. Yüksek bir fiyata sahip olması sebebi ile Türkiye'de fazla bilinmez ancak çok şifalı bir bitkidir.