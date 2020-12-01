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Kadın - Aile Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?

Kolay kakaolu sütlaç tarifi | Farklı bir sütlaç tarifi arayanlar kakaolu sütlacın tarifini araştırıyor. Peki, kakaolu sütlaç nasıl yapılır? | Kakaolu sütlaç gerekli malzemeler | Kakaolu sütlaç tam ölçülü tarif

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:03:00 -
Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?

Fırında sütlaç tarifi | Farklı bir sütlaç tarifi arıyorsanız; bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, kakaolu sütlaç tarifi

Kakaolu sütlaç tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilin
  • Kakao

Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?

Pirinci yıkayıp 2 su bardağı suyla birlikte tencereye alın.

Pirinç haşlanınca sütü ilave edin.

Ancak sütün bir bardağını kenara ayırın.

Ayırdığınız nişastanın içerisine nişastayı ekleyip karıştırın

Süt kaynayınca tencereye şeker ve nişastalı sütü ekleyip karıştırın.

Sütlaç kıvam alınca ocağın altını kapatın ve vanilini ekleyin.

Arzu ettiğiniz miktar kakaoyu tencereye ekleyip karıştırın.

Fırın kaselerine sütlaçları paylaştırın.

Sütlaçları önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

İsterseniz fırına atmadan sütlacı soğutup servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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