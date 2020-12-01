Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?
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Kakaolu sütlaç tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 2 su bardağı su
- 1 çay bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket vanilin
- Kakao
Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?
Pirinci yıkayıp 2 su bardağı suyla birlikte tencereye alın.
Pirinç haşlanınca sütü ilave edin.
Ancak sütün bir bardağını kenara ayırın.
Ayırdığınız nişastanın içerisine nişastayı ekleyip karıştırın
Süt kaynayınca tencereye şeker ve nişastalı sütü ekleyip karıştırın.
Sütlaç kıvam alınca ocağın altını kapatın ve vanilini ekleyin.
Arzu ettiğiniz miktar kakaoyu tencereye ekleyip karıştırın.
Fırın kaselerine sütlaçları paylaştırın.
Sütlaçları önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
İsterseniz fırına atmadan sütlacı soğutup servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.