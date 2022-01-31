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Kadın - Aile Kakaolu sade kek tarifi nasıl yapılır? Kolay kek tarifi
Kadın - Aile

Kakaolu sade kek tarifi nasıl yapılır? Kolay kek tarifi

Severek tüketilen ve evde hazırlaması oldukça pratik olan kek tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-31 00:27:00 - 2022-01-31 00:33:10
Kakaolu sade kek tarifi nasıl yapılır? Kolay kek tarifi

Kakaolu Sade Kek Tarifi

Kakaolu Sade Kek Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı kakao

Kakaolu sade kek tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle 2 yumurtayı ve şekeri güzelce çırpın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin. Hepsini çırptıktan sonra, kek kalıbını yağlayın (ben Becel ile yağlıyorum .Hiç yapışmıyor ve önce sade karışımdan kek kalıbına boşaltıyorum. Daha sonra kakao ile karıştırıp kalanını üzerine boşaltıyorum. 170 derecede 10 dakika önceden ısınmış fırında pişiriyorum. Afiyet olsun.

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