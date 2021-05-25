Kakaolu kıyırpare tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Şerbeti için; 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su, 2-3 damla limon suyu

Kıyırpare için; 180 gr. kaymak, 1 su bardağı sıvı yağ (200 ml), 3 yemek kaşığı pudra şekeri (50-60 g), 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu (10 g), 3,5-4 su bardağı un (450-500 g)

Üzeri için; 1 yemek kaşığı toz antep fıstığı, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

Kakaolu kıyırpare nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetini hazırlamak için şeker ve suyu bir tencerede kaynayıncaya kadar pişirmeniz gerekir. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon sıkıp karıştırmaya başlayın. Ardından soğuması için ocaktan alabilirsiniz.

Kıyırpareleri hazırlamak için bir karıştırma kabına kaymak ve sıvı yağı koyup birleşinceye kadar çırpmanız gerekir. Daha sonra üzerine pudra şekeri ve kakaoyu eleyerek ilave edin. Malzemeler birleşinceye kadar karıştırmalısınız. Daha sonra unun yarısını eleyerek ilave edin.

Bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlayın. Unun diğer yarısını azar azar ilave ederek spatulayla karıştırmaya devam etmelisiniz. Bu şekilde ele neredeyse hiç yapışmayan yağlı ve tok bir hamur elde etmelisiniz.

Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlamalısınız. Sonra bunları borcam veya dilediğiniz büyüklükte bir fırın tepsisine hafifçe aralıklı olmak üzere yerleştirmeye başlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirmelisiniz.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumuş olan şerbeti dikkatlice kıyırpareler üzerine dökün. Döktüğünüz şerbetin çekmesini sağlamalısınız.

Daha sonra isteğe bağlı olarak bir gece, vaktiniz yoksa birkaç saat dinlenip şerbetinin oturmasına izin verin. En sonunda Hindistan cevizi tozu ve toz Antep fıstığı ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…