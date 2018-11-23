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Kajunun faydaları nelerdir?

Kajunun sağlımıza birçok faydası bulunuyor. Kaju fıstığı; bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içeriyor. Düzenli olarak kaju tüketimi safra taşı oluşumunu %25 oranında azaltıyor. İşte kajunun diğer faydaları...

23 Kasım 2018 Cuma 23:46
Kajunun faydaları nelerdir?

Kaju, fıstığı olduğu kadar meyvesi de tüketilebilen, mineral ve vitamin açısından oldukça zengin bir besindir. İhtiyacınız olan C, E ve K vitaminleri yanında, demir, bakır, fosfor ve kalsiyum mineralleri açısından zengin olan kaju fıstığı, sağlıklı ve enerji dolu bir hayat için tüketilmesi gereken besinler listesinde başlarda yer alıyor.  Uzakdoğu Asya kökenli kaju fıstığı lezzetli tadının dışında besleyiciliği, vücudu güçlendirme ve hastalıklardan koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor.

KAJUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kaju fıstığının bol miktarda magnezyum içermesi kan basıncı sağlığı açısından önemlidir. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak kalbi korur.

Kajunun içerdiği bakır saç sağlığı açısından önemlidir. Bakır eksikliği saçların dökülmesi başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açar. Saç dökülmesini engellemesi yanında kaju, saçların siyahlaşmasına yardımcı olur.

Kajunun magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Özellikle çocukların tüketmesi sağlıklı kemik yapısının oluşmasına yardımcı olurken yaşlılık döneminde kemikle ilgili sorunların meydana gelmesine engel olabilir.

Düzenli olarak kaju tüketimi safra taşı oluşumunu %25 oranında azaltmaktadır.

Kaju fıstığı yağlı gıdalar arasında kabul edilmiş olsa da diğer türleri ile kıyaslandığında daha az yağ içermektedir ve kilo aldırmaz.

Kaju fıstığı; bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bu nedenle kajunun antioksidan özelliği vardır, bu özellik genel sağlık için faydalıdır.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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