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'Kahya Operasyonu'nda' şok kanıt! Dayak görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Kartal-Kadıköy güzergahında çalışan şoförlerden yıllarca tehditle para alan kahyalar geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla göz altına alınmıştı. Olaya ilişkin tutuklamaların da gerçekleşmesinin ardından şimdi de kahyalardan birinin bir şoförü minibüs içinde dövdüğü görüntüler ortaya çıktı.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:17
'Kahya Operasyonu'nda' şok kanıt! Dayak görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Kartal- Kadıköy hattında çalışan minibüsçülerden zorla para aldığı iddia edilen 14 kâhyadan 6'sı tutuklandı. Kâhyaların para vermek istemeyen minibüs şoförünü dövdükleri ve bir şoförden zorla para aldıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı.

DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNİ DÖVEN KAHYALAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2018'de düzenledikleri operasyonda Kartal–Kadıköy minibüs hattında, şoförlerin korkulu rüyası haline gelen 14 kâhyayı gözaltına aldı.

ZORLA PARA TOPLAYIP TEFECİLİK DE YAPMIŞLAR

Tehdit ve zor kullanarak minibüs başı günlük 50-60 lira, aylık ise 70 bin lira toplayan kâhyalardan 6'sı 'nitelikli yağma ve bıçakla kasten yaralama' suçlarından tutuklanırken 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kâhyaların minibüsçülerden topladığı paralarla, minibüs şoförlerine yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlendi.

MİNİBÜSÜN İÇİNDE DAYAĞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Minibüsçülerin sırtından milyonlarca lira haksız gelir sağlayan kâhyaların, para vermeye direnen bir minibüs şoförünü dövdükleri anların görüntüleri de ortaya çıktı.
dosyasına giren başka bir kamera görüntüsünde ise minibüs şoföründen zorla para alan kâhya yer alıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 ajanda ve defter, 10 banka dekontu, 5 bin 700 TL para, 100 senet, 49 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 13 kartuş, 1 adet şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör, 1 el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör bulundu. 2 milyon lira değerinde 100 adet senet de ele geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:17
  1. İstanbul
  2. kahya
  3. kadıköy kartal
  4. minübüs

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