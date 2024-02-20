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Kadın - Aile Kahveye bal eklemeli miyiz? Ne denir? Şaşırtıcı şekilde tüketiliyor ama: işte buna kaybetmek deniyor!
Kadın - Aile

Kahveye bal eklemeli miyiz? Ne denir? Şaşırtıcı şekilde tüketiliyor ama: işte buna kaybetmek deniyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 19:24:00 - 2024-02-20 19:30:01
Kahveye bal eklemeli miyiz? Ne denir? Şaşırtıcı şekilde tüketiliyor ama: işte buna kaybetmek deniyor!

Kahveye bal eklemek sağlıklı mı, yoksa zararlı mı? Bu yazımızda, günlük hayatta sık sık tüketilen kahveye bal eklemenin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Bal, çay, kahve dahil olmak üzere içecek ve yiyecekleri tatlandırmak için uzun süredir kullanılır. Aslında birçok kişi balı, şekere veya diğer tatlandırıcılara alternatif olarak tercih ediyor. Özellikle bitki çaylarında şeker yerine bal kullanımı oldukça yaygın. Ancak balın sağlık açısından pek çok faydası olsa bile, dikkat edilmesi gereken bazı sakıncalı noktalar var.

Kahveye Bal Eklemek Sağlıklı Mı? Kaybedersiniz...

Beslenme açısından çok az şey sunan şeker ve tatlandırıcıların aksine bal, kahveye bazı vitamin ve mineraller sağlayabilir. Ayrıca bal, alerjileri azaltmaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan polen içerir. Ancak sıcak kahveye az miktarda bal eklemenin önemli faydalar sağlaması beklenemez.

Sağlıklı bir yaşam için ilave şeker alımı, günlük kalori alımının %5'inden fazla olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. 2 çay kaşığı balı kahveye eklemek, bu sınırı aşmanıza neden olabilir. Yüksek ilave şeker alımı diyabet, kalp hastalığı ve obezite ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle günde 2 fincandan daha fazla kahve içiyorsanız, balın verdiği kalori miktarı çok fazla olabilir. Günlük kalorinizi azaltmak istiyorsanız, kahvenizi balla tatlandırmayı atlayabilirsiniz.

Bal, kahvenizin tadını değiştirebilir. Balın tadı, yapıldığı polen türüne bağlıdır. Çiçek veya kestane balının tatları birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden kahveye bal eklemek, kahve tadının ve aromasının değişmesine sebep olur. Eğer illa ki kahvenize bal ekleyecekseniz, tadın çok fazla değişmesini önlemek için az miktarda yonca balı gibi hafif tatlarla başlayabilirsiniz.
Kahveye bal ekleyip eklememek tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır. Ancak obezite ve diyabet hastalığı olan kişilerin, bal dahil olmak üzere ilave şeker içeren besinlerden uzak durması gerekir. Bununla birlikte günlük kahve tüketimi de 2 fincanla sınırlandırılmalıdır. Aşırı kafein alımı hem bağımlılığa, hem de kalp çarpıntısı, uykusuzluk gibi istenmeyen semptomlara neden olabilir.

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