Kahvenin içmek dışındaki 8 harika kullanım alanı | Kahve telvesinin farklı kullanım alanları

Yüzlerce yıldır dünyanın her yerinde sevilerek tüketilen kahve, doğru miktarda kullanıldığında pek çok faydaya sahip. Mide ve bağırsak sorunlarında doğal tedavi olarak da kullanılan kahve telvesinin kullanım alanı oldukça geniştir.

Kahvenin içmek dışındaki 8 harika kullanım alanı

1. Sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır

Kahve böcekler için zehirli olan diterpenler içerir. İnsanlar için tamamen faydalı olan bu bileşen böcekler ve sineklerin korkulu rüyasıdır. Balkonda otururken veya bahçenizdeyken masanızın üstüne biraz kahve serpiştirin, sineklerin ve böceklerin etrafınızda gezmediğini göreceksiniz.

Ayrıca bitki ve çiçeklerinizin toprağına veya etrafına kahve dökerseniz böceklerin bitkinize zarar vermesini engelleyebilirsiniz.

2. Koparılmış çiçekleri daha uzun süre canlı tutar

Vazoya koyduğunuz bir çiçek demetinin daha uzun süre canlı kalmasını isterseniz filtre kahveyi çiçeğin suyuna koyabilirsiniz. Demlenmiş kahvede nitrojen, magnezyum ve potasyum bulunur. Bu da çiçeğin yapısını besler ve daha uzun süre yaşamasını sağlar.

Ancak: Bildiğimiz Türk kahvesini olduğu gibi dökmeyin eğer filtre kahve yapmak istemezseniz Tür kahvesini bardağa doldurduktan sonra bir süre bardakta beklemesini sağlayın. Telve dibine çökeceğinden üstündeki kahveden faydalanabilirsiniz.

3. Eti yumuşatır

Eti pişirmeden önce marine ederken üstüne biraz kahve tozu dökerseniz etiniz pişerken daha yumuşak olacaktır. İçerdiği asit sebebiyle etin sert yapısını yumuşatmaya yarar.

4. Evcil hayvan kokularını halıdan yok eder

Herkesin evinde evcil hayvanı yok ama bazen akrabamızın evcil hayvanı sizi ziyarete gelebilir. Veya kendi evcil hayvanınız halınıza yatıp uzanabilir. Böylesi durumlarda halıda tahammül edemediğimiz bir koku oluşabilir. Çözümü kahvede. Halının üstüne kahveyi serpiştirin ve biraz bekleyin, 15-20 dakika sonra süpürün. Kokudan eser kalmadığını göreceksiniz.

5. Kirli tencere ve tavaları derinlemesine temizler

Çıkmayan kirleri tencere ve tavalarınızdan kahvenin toz haline gelmemiş o sert haliyle rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bulaşık süngerinin üstüne biraz dökün ve gerisini ona bırakın.

6. Şöminedeki odun ve kömür kirlerini temizler, güzel kokmasını sağlar

Ülkemizde çok fazla şömine kültürü yaygın olmasa da şömine kullanan okuyucularımız için anlatalım. Temizlemeden önce kömürün veya odunun üstüne bir miktar kahve tozunu serpiştirin. Ne kadar fazla dökerseniz o kadar az toza maruz kalırsınız. Hapşırma gibi durumları yaşamak istemeyenler mutlaka bu yöntemi uygulamalı.

7. Buzda kaymayı önleyebilir

Aynı tuz gibi kahve de buzlu yolların kaymasına engel olabilir. Özellikle Erzurum gibi bölgelerde kapı önlerine tuz yerine tercih edilebilir. Kahvenin toz hali değil az çekilmiş sert hali olmalıdır ki kaymayı önlesin.

8. Ayakkabı veya ayak kokusunu yok eder

Kahvenin içinde kötü kokuları absorbe eden nitrojen bulunur. Eski spreylerinizin içine kahveli su yaparak ayakkabı veya kötü kokan yerlere kahve spreyi sıkabilirsiniz. Ayrıca kötü ayak kokusuna sahip olan kişiler için de kahve önerilmektedir. Kahve telvesiyle ayak maskesi yapılarak kötü kokunun önüne geçildiği görülmüştür.

Kahve Telvesinin Farklı Kullanım Alanları

Gübre Olarak Kullanın

Evdeki bitkileri, kahve telvesinden benzer şekilde hazırlanmış bir gübre ile sulayabiliriz . Hazırlamak için 1-2 çay kaşığı kahve telvesini 1 bardak su ile dökün. Kahve telvesi şiştiğinde, çözelti karıştırılmalı ve hemen ardından bitkileri onunla sulayın.

Peeling Olarak Kullanın

2 yemek kaşığı öğütülmüş kahveyi eşit ölçülerde hindistancevizi yağı veya zeytinyağı ile karıştırın. Eşit bir tutarlılık elde etmek için iyice karıştırın. Kese-peeling olarak yüzünüze ve vücudunuza uygulayın ve ılık suyla durulayın.

Koku Önleyici Olarak Kullanın

Buzdolabında koku önleyici olarak kullanın Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirip kötü kokuyu önlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, eşit oranda karbonat ekleyerek de hazırladığınız kahve telvesi-karbonat karışımını buzdolabında koku önleyici olarak kullanabilirsiniz.

Tencerelerinizdeki İnatçı Kirler için Kullanın

Kahve telvesini sık sık kullandığınız tencerelerinizin içerisinde kalan inatçı lekeleri çıkarmak için kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri veya tel fırçanıza kahve telvesi sürdükten sonra tencerelerinizi ovarsanız pırıl pırıl olmalarını sağlayabilirsiniz.

Kesme Tahtanızdaki Lekeler İçin Kullanın

Mutfakların olmazsa olmazı kesme tahtalarında birçok malzemeyi kesiyor ve doğruyoruz. İçerisinde biriken bazen de gözle görülmeyen kalıntılara meydan okuyan kahve telvesinden bir miktar bulaşık süngerinize alın ve kesme tahtanızı güzelce ovun.

Ocak Temizliğinde Kullanın

Kahve telvelerini atmayın. Temizlikte size yardımcı olacaklar. Ocak üzeri ve fırın temizliğinde, cam yüzeylerde telve kullanabilirsiniz.