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Aktüel

Kahvehanelere dadanan televizyon hırsızı yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çok sayıda kahvehaneden televizyon hırsızlığı olayı ile ilgili olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:30:10 -
Kahvehanelere dadanan televizyon hırsızı yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çok sayıda kahvehaneden televizyon hırsızlığı olayı ile ilgili olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Salihli’de çeşitli tarihlerde kahvehanelerde meydana gelen televizyon hırsızlığı olayları ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.T olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda H.T yakalanırken, televizyonlar, sattığı kişilerden alınarak sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen H.T, iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hakkındaki farklı yakalama kararlarından dolayı tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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