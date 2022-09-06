Kahveci’den sözleşmeli personel çağrısı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir çağrı yaptı. Kahveci yaptığı paylaşımda, “Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin 4/A’lı memur kadrolarına geçirilmesidir. Kamuda 4/B, vekil, geçici, kamu dışı, idari hizmet sözleşmeli, mevsimlik gibi tüm güvencesiz istihdam modelleri kaldırılmalı, bu kapsamda çalışanların tamamı kadroya geçirilmelidir” dedi.

Kahveci paylaşımında, “Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak hükümet nezdinde çalışmalar yapıldığı ve çeşitli formüller üzerinde durulduğu ifade edilmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin 4/A’lı memur kadrolarına geçirilmesidir. Kadro verilmesi dışında 3+1 gibi uygulamalara karşıyız. Kamuda 4/B, vekil, geçici, kamu dışı, idari hizmet sözleşmeli, mevsimlik gibi tüm güvencesiz istihdam modelleri kaldırılmalı, bu kapsamda çalışanların tamamı kadroya geçirilmelidir. Devletin asli ve sürekli görevleri ile kamu hizmetleri 4/A’lı, güvenceli memurlar eliyle gördürülmeli, ülkemizde yarınından endişe eden, tayin, terfi, aile birliği gibi temel haklardan mahrum olarak çalışan iş güvencesiz tek bir kamu görevlisi dahi kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.