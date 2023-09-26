Kahve ve karbonat maskesi ile epilasyon etkisi: Periyodik yüzüne sür çık! Görünce inanamayacaksınız, çare oluyor

Bilindiği üzere hiçbir güzellik merkezi tüylerin tamamen yok olacağının garantisini vermez. Üstelik lazer epilasyon uygulamasının ciltte yarattığı tahribat ve lekelenmelerden size kimse bahsetmeyecektir. Peki tüylerden doğal yollarla kurtulmak için neler yapılmalı? Size tüylerin tamamen yok olmasına alternatif çözüm olarak doğal, cilde hiçbir kimyasal reaksiyon göstermeksizin etki eden bir tarifin varlığından söz etsek? Ne derdiniz?

Kahve ve Karbonat Maskesi İle Epilasyon

Etkisi çok eski zamanlardan beri kanıtlanmış, tüyleri kademeli olarak incelten ve düzenli kullanımda tamamen yok eden kolay bir tarif olan kahve telvesi ve karbonat karışımı ile pratik bir çözüm deneyimleyebilirsiniz.

Karbonat her evde mutlaka bulunan ve özellikle hamur işi tariflerinde kullandığımız erişilmesi kolay bir malzemedir. Diğer yandan geleneksel Türk kahvesini sevmeyen ve hemen hemen her gün tüketmeyenimiz yok denecek kadar azdır. Dibe çöken kahve telvesini atmak yerine, bir kâseye boşaltmak suretiyle üzerine karbonat eklerseniz ve iyice birbiri içine geçmesini sağlayarak karıştırırsanız bu kolay tarifi elde etmiş olursunuz.

Malzemeler;

1 fincan kahvenin dibine çöken kahve telvesi

1-2 çay kaşığı karbonat

Bu kolay karışım için yeterli olacaktır.

Hazırlanışı ve Uygulanışı;

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Tüylerinizi kökünden aldıktan bir gün sonra uygulamaya başlamalı ve bir hafta boyunca düzenli olarak tekrar etmelisiniz. Peeling yapar gibi masaj hareketleriyle cildinize yedirdikten sonra 15-20 dakika bekletip yıkayabilirsiniz.