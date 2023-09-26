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Kadın - Aile Kahve ve karbonat maskesi ile epilasyon etkisi: Periyodik yüzüne sür çık! Görünce inanamayacaksınız, çare oluyor
Kadın - Aile

Kahve ve karbonat maskesi ile epilasyon etkisi: Periyodik yüzüne sür çık! Görünce inanamayacaksınız, çare oluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-26 18:40:00 - 2023-09-26 18:58:39
Kahve ve karbonat maskesi ile epilasyon etkisi: Periyodik yüzüne sür çık! Görünce inanamayacaksınız, çare oluyor

Biz kadınlar periyodik aralıklarla birçok ağda seanslarına maruz kalarak kısır bir döngünün içinde cildimize bir bakıma ölü bir yatırım yapmaktayız. Kalıcı çözüm olarak ünlü lazer epilasyon reklamları gözümüze sokulsa da düzenli aralıklarla güzellik salonlarının yolunu tutmanın ve seans başı belli ücretler ödemenin bize vakit kaybı olarak dönmesi kaçınılmazdır.

Bilindiği üzere hiçbir güzellik merkezi tüylerin tamamen yok olacağının garantisini vermez. Üstelik lazer epilasyon uygulamasının ciltte yarattığı tahribat ve lekelenmelerden size kimse bahsetmeyecektir. Peki tüylerden doğal yollarla kurtulmak için neler yapılmalı? Size tüylerin tamamen yok olmasına alternatif çözüm olarak doğal, cilde hiçbir kimyasal reaksiyon göstermeksizin etki eden bir tarifin varlığından söz etsek? Ne derdiniz?

Kahve ve Karbonat Maskesi İle Epilasyon

Etkisi çok eski zamanlardan beri kanıtlanmış, tüyleri kademeli olarak incelten ve düzenli kullanımda tamamen yok eden kolay bir tarif olan kahve telvesi ve karbonat karışımı ile pratik bir çözüm deneyimleyebilirsiniz.

Karbonat her evde mutlaka bulunan ve özellikle hamur işi tariflerinde kullandığımız erişilmesi kolay bir malzemedir. Diğer yandan geleneksel Türk kahvesini sevmeyen ve hemen hemen her gün tüketmeyenimiz yok denecek kadar azdır. Dibe çöken kahve telvesini atmak yerine, bir kâseye boşaltmak suretiyle üzerine karbonat eklerseniz ve iyice birbiri içine geçmesini sağlayarak karıştırırsanız bu kolay tarifi elde etmiş olursunuz.

Malzemeler;

1 fincan kahvenin dibine çöken kahve telvesi
1-2 çay kaşığı karbonat
Bu kolay karışım için yeterli olacaktır.
Hazırlanışı ve Uygulanışı;
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Tüylerinizi kökünden aldıktan bir gün sonra uygulamaya başlamalı ve bir hafta boyunca düzenli olarak tekrar etmelisiniz. Peeling yapar gibi masaj hareketleriyle cildinize yedirdikten sonra 15-20 dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz, kıl fışkırıyor! Saçınız sağlıklı olsun!
Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz, kıl fışkırıyor! Saçınız sağlıklı olsun!

Kadın - Aile

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz, kıl fışkırıyor! Saçınız sağlıklı olsun!

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