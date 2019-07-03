Kahve peelingi nasıl yapılır? Kahve peelingi ne işe yarar?

Her gün düzenli olarak kahve tüketenlerin aslında kahve içerken cilt bakımı da yaptırması mümkün. Kahve vücudunuza içeriden faydalar sağladığı gibi cildinize de pek çok faydası var. İşte kahve içtikten sonra telvesiyle elde edeceğiniz muhteşem peeling tarifi haberimizde. Peki kahve peeling nasıl yapılır? Kahve peelingi ne işe yarar?

Daha sıkı bir cilt için kahve ile yüz maskesi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Kahve kozmetik dünyasında oldukça çok kullanılan bir üründür. Birçok güzellik ürününün içeriğinde kafein bulunur.

Kafein içeren krem, sabun ve losyonlar satın almak yerine, neden kafeini en doğal haliyle kullanmayı denemiyorsunuz?

Kahve peelingi ne işe yarar?

Kahvenin içeriğinde cildi serbest radikallerden koruyan ve kanser riskini azaltan antioksidanlar bulunur.

Bu yüz maskeleri cildinizi gençleştirir ve cildinizi ölü deriden arındırır.

Kahvenin, kırışıklık karşıtı özelliği de vardır. Bu özelliği, onu güzellik ürünlerinde ve spada kullanılmasının nedenlerinden biridir.

Kafein, yüzünüzdeki dokuyu iyileştirir ve daha pürüzsüz hale getirir.

Hindistan cevizi yağı cildinizi derinlemesine nemlendiren vitamin ve minerallerle doludur.

Şeker, sert kimyasalların neden olabileceği zararları vermeden, ihtiyacınız olan peeling etkisini yaratır.

Tarçın cildinizi bakterilerden korur ve ince kırışıklıkların görünümünü en aza indirir.

Kahve peelingi tarifi

Malzemeler

1/4 bardak Hindistan cevizi yağı

1/2 bardak öğütülmüş kahve (75 g)

1/2 bardak şeker (100 g)

1 çay kaşığı toz tarçın (5 g)

Nasıl yapılır?

Hindistan cevizi yağını düşük ısı ile eritin, yanmasına veya kaynamasına izin vermeyin.

Malzemelerin geri kalanını ekleyin ve tahta bir kaşıkla iyice karıştırın.

Duştan sonra, yüzünüze ve boynunuza dairesel masaj hareketler yaparak cildinize uygulayın, göz bölgesine sürmekten kaçının.

20 dakika bekletin ve sonra ılık su veya ıslak bir bezle durulayın.