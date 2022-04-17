Kahve maskesi faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Kırışıklık, sivilce ve siyah noktalar için tarifler

Kahve maskesi faydaları

Kahve telvesi cildi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olmaktadır. Sıkı ve pürüzsüz bir cilt de dışarıdan daha canlı ve sağlıklı görünmektedir. Maske ciltte, durduğu süre boyunca gözenekleri temizlemektedir. Bu sebeple de ölü hücrelerden arınan bölgede sivilce ve akne problemleri giderilmektedir.

Türk kahvesi ile göz altı morluklarını geçiren maske

Malzemeler

1 yumurta akı.

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi.

Bir yumurta akı ile bir tatlı kaşığı Türk kahvesini karıştırın. Bunu gazlı beze sürüp, göz çevresine yerleştirin. Karışımı 20 dakika bekletin.

Türk kahvesi ile yağlı ciltler için maske

Malzemeler

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi ya da öğütülmüş normal kahve.

1 tatlı kaşığı limon suyu.

1 yemek kaşığı süt.

1 yemek kaşığı yoğurt

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı göz ve dudak çevresi hariç tüm yüzünüze parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra maske kurumuş olacaktır. Nazikçe masaj yaparak yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Türk kahvesi ile cilt nemlendirme

1 tatlı kaşığı balı küçük bir cezve içinde hafifçe ısıtın. Bal sıcak değil ılık olmalı. Balı ve 1 tatlı kaşığı kahve telvesini cam bir kasede karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize ince bir tabaka halinde sürün ve maske kuruyunca ılık su ile cildinizi yıkayın. Özellikle kuru cilde sahip olan kişiler bu maskeyi haftada 2 kez uyguladıklarında cildin yumuşadığını ve nemlendiğini fark edecekler.

Kahve maskesi kan dolaşımını hızlandırıyor, siyah nokta oluşumunu engelliyor,cildinizi derinlemesine temizliyor ve cildinizi pürüzsüz yapıyor.

Kahve maskesi tarifi:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kahve maskesi nasıl yapılır?

Bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Yaptığınız karışımı cildinize uygulayın. Kahvenin yüzünüzde eşit şekilde dağılmasına özen gösterin ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra bol soğuk su ile durulayın. Haftada 1 ya da 2 defa bu uygulamayı yaptığınız zaman yüzünüzdeki farklılığı hissedeceksiniz.

Yumurta akı ve Türk kahve maskesi ne işe yarar?

Kahve ve yumurta akı ile yapacağımız bu maske, ciltte oluşabilecek kırışıklıkları önlerken, var olan kırışıklıklar üzerinde ise; giderici etkiler gösterir. Bu maske bazı ülkelerde farklı kahveler ile de yapılmaktadır.

Kırışıklık giderici yumurtalı kahve maskesi yapımı

Kırışıklık Giderici Yumurtalı Kahve Maskesi İçin Malzemeler:

1 adet yumurtanın akı (gerçek organik yumurta daha etkilidir)

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



Kırışıklık giderici yumurtalı kahve maskesinin yapılışı:

Cam veya porselen bir kase içerisine yumurtanın akını ve Türk kahvesini ekleyip bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz.

Yumurta akı ile kahve iyice homojen bir yapıya sahip olana kadar karıştırıyoruz. İyice homojen bir yapı elde ettiyseniz maskemiz uygulamak için hazır hale gelmiş demektir. Kırışıklık Giderici Yumurtalı Kahve Maskesinin Uygulanışı:

Öncelikle cildinizi bol su ve cilt sabunu ile güzelce temizleyin ve kurulayın. Yumurta ve kahve karışımlı maskeden elinizle alarak, önce çene kısmından sürmeye başlayın. Ardından burun kenarları ve yüz kısmı ve alın bölgesine güzelce sürün.

Maskeyi cilt üzerinde yaklaşık 10-15 dk bekletin. Ardından soğuk su ile iyice yıkayarak maskeyi cildinizden arındırın.

Kırışıklık Giderici Yumurtalı Kahve Maskesi Dikkat Edilmesi Gerekenler:

*Bu maskeyi haftada 1 kez temiz cilt üzerine uygulamanız tavsiye edilmektedir.

*Yumurta akı ile kahve maskesi tüm cilt tiplerine uygundur.

*Maske, iri sivilceli ve açık yara bulunan ciltlere uygun değildir. Bu tür sorunlu ciltlere uygulamamanız da yarar vardır.

*Maskeyi uygularken çok özenli davranın ve göze temasından kaçının. Aksi halde gözünüze zarar verebilirsiniz.