Kahve lekesi nasıl temizlenir?

Herhangi bir nedenle kahve lekesi bulaşmış kıyafetinize yapacağınız ilk uygulama onu ters çevirerek soğuk suyun altına tutmak ya da lekenin arka tarafına buz gezdirmektir.

Bu sayede lekeyi yumuşatarak uygulama öncesi hazırlamış olursunuz.

Kahve lekesi için sıvı çamaşır deterjanları oldukça etkilidir. Ancak bu formattaki deterjanların ağartıcı içermediğinden emin olun ve kıyafetinizin yıkanabilir özellikte olmasına dikkat edin.

Aksi durumlar canınızı sıkabilir. Saydığımız özelliklere sahip sıvı çamaşır deterjanlarını direkt lekenin üzerine uygulayın. Bu şekilde bekletin.

Deterjanı lekenin üzeirnde bekletme süreniz lekenin yeniliğine bağlı olarak değişir. Eğer kahve lekesi kurumuşsa yarım saat kadar bekletmeniz gerekecektir.

Deterjanı lekenin üzerinden ılık suyla durulayın. Daha sonra ılık su dolu bir kabın içine kıyafetinizi koyarak hiçbir şey eklemeden bu suyun içinde yarım saat bekletin.

Son aşama kıyafetin yıkama koşullarına uygun şekilde yıkanmasıdır. Etiketindeki yönergeye uyarak kıyafetinizi yıkayın.

Eğer tüm aşamalardan sonra kıyafetinizden kahve lekesinin çıkmadığını görürseniz profesyonel yardım almalısınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.