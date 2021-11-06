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Sağlık Kahve kutusuna bir adet şeker atarsanız...
Sağlık

Kahve kutusuna bir adet şeker atarsanız...

Türk insanın çok fazla tükettiği sıcak içeceklerden birisi olan kahveyi taze tutmak büyük önem arz ediyor. Bu haberimizde pratik birkaç detay ile kahvenizi taze tutabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:58:00 -
Kahve kutusuna bir adet şeker atarsanız...

Taze kahvenin tadı bir başka. Ancak bir paket aldığımız kahveleri zamanla tükettiğimiz için tazeliği korunamıyor. Peki kahve nasıl taze kalır?? İşte cevabı...

Taze kahve kokusundan anlaşılıyor. Tadı ise bambaşka oluyor. Taze kahve yapıldığında bayata göre daha köpüklü oluyor. Peki kahve nasıl taze kalır? İşte cevabı...

Taze kahve

Kahvenizi taze tutmak istiyorsanız kahveyi ışık ve hava geçirmez bir kutuda saklayın. Kahve şişesinin içerisine bir adet küp şeker atmanız yeterli olacaktır.

Aynı şekilde kahvenin başka gıda ürünleriyle birlikte muhafaza edilmesi de önerilmez çünkü kahve yabancı kokuları kolaylıkla hapseder.

Açılmış pakette saklanan çekilmiş kahve oda sıcaklığında yaklaşık yedi gün kadar tazeliğini korur. Buzdolabında saklandığında bu süre iki katına kadar uzar. Derin dondurucuda ise üç ila dört haftaya kadar aromasının tazeliğini koruyabilir.

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