Kahve çekirdekleriyle evinize şıklık kazandırın

Kahve ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Özellikle de Türk kahvesi… Bağışıklık sistekini güçlendiren, kalp dostu kahve aynı zamanda mis kokusuyla etrafındakilere huzur verir. Siz de evinizin her köşesinde kahvenin mis gibi kokusunu solumak istiyorsanız; dekorasyon objesi olarak kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz. İşte, kahve çekirdekleriyle ev dekore etmenin püf noktaları;

Kahve topları

Pinpon topu, tenis topu ya da daha büyük toplara kahve çekirdeği yapıştırarak süsleyebilirsiniz. Kahve ile süslediğiniz topları bir kaseye yerleştirip yanına da portakal kabuğu, yıldız anason ve tarçın ekleyerek şahane kokuların evinizde gezinmesini sağlayabilirsiniz.

Vazoları süsleyebilirsiniz

Evinizde bulunan vazoların içlerine kahve çekirdekleri doldurabilirsiniz. Bu yöntem tüm evin mis gibi kokmasına yardımcı olacaktır.

Saatleri süslemeye ne dersiniz?

Duvar saatlerini ya da aynaları kahve çekirdekleriyle süsleyip, daha zarif hale getirebilirsiniz.

Mumlara hava katın

Mumların etrafına bir yapıştırıcı yardımıyla kahve çekirdekleri yapıştırabilirsiniz. Mum yanmaya başladığında etrafa yayılan koku zihninizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

Tercih sizin

Makyaj fırçalarınızı ya da diş fırçalarınızı yerleştirdiğiniz kapların içerisine bolca kahve çekirdeği ile doldurabilirsiniz.

Bibloları süsleyebilirsiniz

Biblolarınızı kahve çekirdekleriyle süsleyerek zarif bir obje elde etmiş olursunuz.