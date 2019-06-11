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Kahve-çay severler aman dikkat! Kafein zehirlenmesi nedir?

Kafein zehirlenmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak bu zehirlenme ciddi sonuçlar doğurabilir.

11 Haziran 2019 Salı 10:56
Kahve-çay severler aman dikkat! Kafein zehirlenmesi nedir?

Kafein bazı bitki ve tohumlarda doğal olarak bulunur. Çay, kahve gibi ürünlerde kafein oranı yüksektir. Uyarıcı bir madde olan kafein tüketildiğinde enerji verir, uykuyu açar, odaklanmaya yardımcı olur. Uzmanlar günde 1-2 fincan çay ve kahvenin tüketilebileceğini vurguluyor. Ancak hamilelik döneminde 200 mg'nin altında kafein tüketmek son derece önemli.

Dikkatli olmak önemli

Kafein zehirlenmesi ve bu ani rahatsızlıktan yaşamını kaybetme ihtimali son derece düşüktür. Şimdiye kadar tüm dünyada kafein zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'ü geçmemiştir. Ancak bu oran bile kafein tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini gözler önüne seriyor.

Kafein toz aşımı nasıl gerçekleşir?

Kafein toz aşımı genellikle kahvenin yanı sıra aynı gün bolca enerji içeceği ve gazlı içecek tüketildiğinde yaşanır. Unutulmaması gerekiyor ki piyasada bulunan gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde bolca kafein yer alıyor. Özellikle alkollü içeceklerle kafein birleştirildiğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Kafein zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

  • Kendini huzursuz hissetmek
  • Artan vücut ısısı
  • Bağ ağrısı
  • Hızlı nefes alıp, verme
  • Şiddetli kalp çarpıntısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Tansiyon dengesizliği
  • Panik atak hissi

Günlük kafein tüketimi ne kadar olmalı?

Uzmanlar yetişkinlerin günde 400 mg kafein almalarının sağlıklarını tehdit etmeyeceğini vurguluyor. Hamileler ise günde 200 miligramı asla geçmemeliler.

1 fincan filtre kahve: 135-200 mg

1 fincan granül kahve: 57 mg

1 kahve fincanı Türk kahvesi: 57 mg

1 fincan çay: 100 mg

1 kutu kola: 56 mg

60 gram çikolata: 10-50 mg

Düzenli olarak yüksek toz kafein tüketiminin zararları nelerdir?

Günde 400 mg'den fazla kafein tüketiyorsanız; bu durum bedeninize kalıcı hasarlar verebilir. Şimdiye kadar kafein zehirlenmesi yaşamamış olmanız; kafeinin olumsuz etkilerine maruz kalmadığınız anlamanı gelmez. Düzenli olarak yüksek miktar kafein tüketildiğinde;

Mide ülseri

Uyku bozuklukları

Depresyon sorunlarından birini yaşama ihtimaliniz artıyor.

Gebelikte kafein tüketmek zararlı mı?

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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