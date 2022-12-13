Kahve bilgisayarları 'daha hızlı' çalıştırabilir

Japonya'daki Gelişmiş Endüstriyel Bilim ve Teknoloji (AIST) enstitüsünün araştırmasına göre kahvede doğal olarak bulunan bir bileşenin, bilgisayarlarda da bulunan yarı iletkenlerin daha hızlı çalışmasını sağlayabileceği belirtildi.

Tabi bu bilgisayarlarda bildiğimiz kahvenin kullanılabileceği anlamına gelmiyor...

Araştırmacılar, vakumlu biriktirme olarak bilinen bir işlemle organik bir yarı iletken içindeki bir altın elektrot üzerinde ince bir kafeik asit tabakası oluşturdular.

Bunun, yarı iletkenin akımının Kelvin prob yöntemi adı verilen bir işlemle ölçülerek 100 kat artırabildiği bildirildi.

Yarı iletken sıkıntısı

Araştırmalara göre elektrot yüzeyinde oluşan ince kafeik asit tabakasından sonra kafeik asit molekülleri elektrot yüzeyinde kendiliğinden dizilerek daha hızlı akım akışı sağlıyor.

Japon araştırmacılar bu buluşun bazı pratik uygulamaları olabileceğine inanıyor.

Bu gelişmemin potansiyel olarak tamamen biyokütleden türetilen malzemelerle oluşturulabilen tamamen sürdürülebilir organik yarı iletken parçaların da bulunduğu cihazların (mesela bilgisayar teknolojisinin) geliştirilmesine katkısı olailir.

Araştırmacılar, yarı iletkenler içindeki elektrik yüklerinin akışını hızlandırmak için kullanılan elektrot modifikasyon katmanlarının mevcut uygulamasına işaret ederek, bu malzemelerin kullanılmasının "su organizmalarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini" vurguladı.

Araştırmacılara göre, tamamen bitkilerden elde edilebilen kafeik asidin kullanılması, yarı iletken üretiminde tedarik sıkıntısı yaşanan bazı kimyasalların kullanımına olan ihtiyacı azaltabilir.

Kaynak: techtelegraph