Kahve beyni koruyor: Günde birkaç fincan demans riskini düşürüyor

Yeni bir araştırmaya göre, her gün kahve ya da çay içmek, beynin sağlıklı yaşlanmasını korumaya yardımcı olabilir.

Günde iki ila üç fincan kafeinli kahve veya bir ila iki fincan çaydan oluşan orta düzey kafein tüketimi, demans riskini azaltabilir, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve zihinsel işlevleri koruyabilir.

Mass General Brigham Tıp Bölümü'nde kıdemli araştırmacı ve Harvard Tıp Okulu'nda yardımcı doçent Daniel Wang, “Demansı önlemeye yönelik olası araçlar ararken, kahve kadar yaygın bir şeyin umut verici bir beslenme müdahalesi olabileceğini düşündük,” dedi.

JAMA'da yayımlanan çalışma, orta düzey kafein tüketiminin demans riskinde yüzde 18'e varan azalma ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

En belirgin fayda, kafeini orta miktarlarda tüketen katılımcılarda görüldü.

Buna karşın, daha yüksek kafein alımı olumsuz etkilere yol açmadı ve orta düzey tüketimle benzer nörokoruyucu faydalar sağlıyor gibi göründü.

Kahve ve çay, polifenoller ve kafein gibi biyoaktif bileşenler içeriyor. Bunlar iltihabı ve hücresel hasarı azaltarak ve bilişsel sağlığı destekleyerek nörokoruyucu faktörler olarak rol oynayabilir.

Araştırma, beslenme alışkanlıkları, demans ve bilişsel durum açısından değerlendirilen 130 bini aşkın katılımcıyı inceledi. Katılımcılar 43 yıla varan bir süre boyunca takip edildi; böylece araştırmacılar kafeinli kahve, çay ve kafeinsiz kahvenin zaman içinde demans riski ve bilişsel sağlık üzerindeki etkisini inceleyebildi.

Takip sürecinde 11 bin 33 katılımcıda demans gelişti.

Hem erkeklerde hem kadınlarda, en yüksek kafein alımına sahip grubun demans riski, çok az ya da hiç içmeyenlere kıyasla yüzde 18 daha düşüktü.

Kahve içenlerde öznel bilişsel gerileme belirtileri – kişinin kendi algıladığı hafıza kaybı ya da kafa karışıklığı – daha düşük oranda bildirildi: Yüzde 7,8'e karşı yüzde 9,5.

Önceki çalışmalar, kafeinin artan insülin duyarlılığı ve damar fonksiyonundaki iyileşmeyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Bunun da bilişsel gerilemeye karşı koruyucu etkisine katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın yazarları, bunun gözlemsel bir çalışma olduğunu ve sonuçların doğrudan nedensellik kanıtlamadığını vurguluyor. Ayrıca çay ya da kahve türleri arasındaki farklar ile kavrulma derecesi, ürünün menşei veya demleme tekniği gibi tüketim biçimleri de hesaba katılmadı.

Çalışmada, belirtiler ortaya çıktıktan sonra mevcut tedavilerin sınırlı fayda sağladığı, bu nedenle demansta erken önlem almanın kilit önem taşıdığı belirtildi.

Önlemeye odaklanmak, araştırmacıları beslenme gibi yaşam tarzı faktörlerinin demansın gelişimindeki rolünü incelemeye yöneltti.

Demans genellikle öznel bilişsel gerilemeden hafif bilişsel bozulmaya ve klinik demansa uzanan bir süreç içinde gelişiyor.

Araştırmacılar, bulgular umut verici olsa da etkinin görece küçük olduğunu ve yaşlanırken bilişsel işlevleri korumanın birden fazla yolu bulunduğunu hatırlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Wang, “Çalışmamız, kafeinli kahve veya çay tüketiminin bu yapbozun bir parçası olabileceğini gösteriyor,” dedi.