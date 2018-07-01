Kahve bağımlılığı nasıl geçer?

Kahve bağımlılığından kurtulmak için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak kendinizi bu kahve bağımlılığından kurtulmak için psikolojik açıdan hazırlamalısınız.

Bunun için öncelikle kahvenin verdiği zararları ve kahveyi neden bırakmanız gerektiğini bir kağıda yazmalısınız. Bu kahveyi bırakma kararınızı sürdürmenizde sizi motive edecektir.

Uyanır uyanmaz iki bardak su içmeniz de enerjinizi yükseltecek ve bir nebze de olsa kahveyi size unutturacaktır. Yeşil çay içmek de kahveyi unutturmaya yardımcı olabilir.

Çünkü yeşil çayda da kahve kadar olmasa da kafein vardır ve bu vücudun kafein ihtiyacını karşılayabilir. Üstelik daha sağlıklı şekilde kafein ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Evinizdeki ya da çalıştığınız yerdeki ışıklandırmayı arttırın. Işıklandırma da bu bağımlılıktan kurtulmanın bir diğer yoludur. Çünkü kahve beyninizin uyanmasını sağlar.

Işıklandırma da beyin uyanmasında aynı etkiyi gösterir. Bağımlılıktan kurtulmak için düzenli spor alışkanlığı edinmelisiniz.

Düzenli spor kahvenin verdiği enerjiyi size fazlasıyla verecektir hem de sağlığınıza sağlık katar. Spor yaparak kendinizi tamamen yenilenmiş, dinç ve enerjik hissedeceksiniz.

Bir arkadaşınızdan da kahve bağımlılığından kurtulmak için tavsiyeler ve destek alabilirsiniz.

Çünkü yanınızda bir destekçiyi hissetmeniz size bu konuda güç verecek ve kahveyi bırakma kararınızdan vazgeçecek olursanız sizi bu vazgeçme kararından döndürebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.



