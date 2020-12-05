Kahvaltıya ne yapsam? | Kahvaltı için yufkadan çiğ börek

Kolay çiğ börek nasıl yapılır? | Kahvaltı için hem leziz hem de kolay bir tarif arıyorsanız mutlaka yufkadan yapılan çiğ böreği denemelisiniz. Peki, kahvaltılık çiğ börek nasıl yapılır?

Kahvaltı için yufkadan çiğ börek tarifi

Malzemeler:

3 adet yufta

250 gram kıyma

1 adet soğan

Pul biber

Karabiber

Tuz

Maydanoz

Sıvı yağ

Kahvaltı için yufkadan çiğ börek nasıl yapılır?

Çiğ böreği hazırlamaya soğanı rendeleyerek başlayın.

Bir karıştırma kabının içerisine kıymayı, soğanı, maydanozu ve baharatları ekleyip karıştırın.

Üç kat yufkayı üst üste serin.

Küçük bir tabakla ya da tencere kapağıyla yufkaları kesin.

Yufkaları tek tek suya batırın.

Yufkaları uzun süre suyun içerisinde tutmayın.

Kızartacağınız kadar yufkayı hazırlayın. Diğer türlü yufkalar eriyip tezgaha yapışacaktır.

Islattığınız yufkanın bir kısmına harçtan koyun. Hamuru D harfi şeklinde kapatın.

Hamurları kığın yağda pişirin.

Börekler pişerken siz diğerlerini ıslatıp kapatma işlemini sürdürebilirsiniz.

Afiyet olsun.