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Kadın - Aile Kahvaltıya ne yapsam? | Kahvaltı için yufkadan çiğ börek
Kadın - Aile

Kahvaltıya ne yapsam? | Kahvaltı için yufkadan çiğ börek

Pazar kahvaltısı için çiğ börek nasıl yapılır? | Pazar kahvaltıları aileler için her zaman özel olmuştur. Tüm ailenin sofra başında toplandığı kahvaltı için bir tarif arıyorsanız; çiğ böreği deneyebilirsiniz. Yufkadan çiğ börek olur mu? | Kolay çiğ börek tarifi | 5 dakikada çiğ börek

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:40:00 -
Kahvaltıya ne yapsam? | Kahvaltı için yufkadan çiğ börek

Kolay çiğ börek nasıl yapılır? | Kahvaltı için hem leziz hem de kolay bir tarif arıyorsanız mutlaka yufkadan yapılan çiğ böreği denemelisiniz. Peki, kahvaltılık çiğ börek nasıl yapılır?

Kahvaltı için yufkadan çiğ börek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yufta
  • 250 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • Maydanoz
  • Sıvı yağ

Kahvaltı için yufkadan çiğ börek nasıl yapılır?

Çiğ böreği hazırlamaya soğanı rendeleyerek başlayın.

Bir karıştırma kabının içerisine kıymayı, soğanı, maydanozu ve baharatları ekleyip karıştırın.

Üç kat yufkayı üst üste serin.

Küçük bir tabakla ya da tencere kapağıyla yufkaları kesin.

Yufkaları tek tek suya batırın.

Yufkaları uzun süre suyun içerisinde tutmayın.

Kızartacağınız kadar yufkayı hazırlayın. Diğer türlü yufkalar eriyip tezgaha yapışacaktır.

Islattığınız yufkanın bir kısmına harçtan koyun. Hamuru D harfi şeklinde kapatın.

Hamurları kığın yağda pişirin.

Börekler pişerken siz diğerlerini ıslatıp kapatma işlemini sürdürebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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