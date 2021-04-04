Kahvaltılık çubuk patates tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 tane büyük boy patates, 1 su bardağı mısır nişastası, 7-8 dal maydanoz, 1 su bardağı kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için; 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Kahvaltılık çubuk patates nasıl yapılır?

Öncelikle patateslerin kabuklarını soyun. Ardından irice dilimleyip yıkayın. Daha sonra bir tencereye koyun. Üstlerine geçecek kadar su ekleyin ve biraz da tuz ekledikten sonra patatesleri haşlayın. Yaklaşık 20 dakika haşladıktan sonra patatesleri süzün ve bir ezici ile püre haline getirmeniz gerekir.

Ayrı bir kaseye rendelenmiş kaşarı, doğranmış maydanozu, nisaştayı ve baharatları koyun. Daha sonra ezilmiş patateslerle birleştirip elinizle güzelce yoğurun. Bu şekilde yoğurarak bir hamur haline getirmelisiniz.

Hazırladığınız bu patatesli hamurdan cevizden biraz iri parçalar koparmalısınız. Avcunuzda yuvarlayıp silindir, parmak şekli vermelisiniz.

Yağlı kâğıt serdiğiniz bir fırın tepsisine güzelce dizmeniz gerekir.

Ayrı bir kasede zeytinyağı ve toz kırmızı biberi karıştırmaya başlayın. Daha sonra hazırladığınız çubuk patateslerin üstlerine bir fırça ile sürmelisiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Ardından fırından alın ve sıcak sıcak servis edebilirisiniz. Afiyet olsun…