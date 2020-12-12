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Kadın - Aile Kahvaltılık Balkan sosu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kahvaltılık Balkan sosu nasıl yapılır?

Balkan sosu tarifi | Balkonlara özgü kahvaltı sosu hazırlamak isteyenler hangi malzemelerle bu leziz tarifi hazırlayabileceklerini araştırıyor. Balkon sosu için gerekli malzemeler | Tam ölçülü Balkan sosu tarifi | Kahvaltılık sos tarifleri

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:44:00 -
Kahvaltılık Balkan sosu nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarını renklendirmek isteyenler sos tariflerini araştırıyor. Peki, Balkan sosu nasıl yapılır?

Balkan sosu tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo domates
  • 1 kilo kapya biber
  • 1 kilo patlıcan
  • 1 kilo havuç
  • 1 baş soğan
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı elma sirkesi

Kahvaltılık Balkan sosu nasıl yapılır?

Sosu hazırlamak için öncelikle tüm sebzeleri güzelce yıkayıp kurulayın.

Kapya biber ve patlıcanları fırında közleyin.

Havuçları rendeleyin ve iki kaşık sıvı yağ ile kavurun.

Domatesleri rendeleyin ve tencereye alın. Domateslerin fazla suyunu çektirin.

Suyunu çeken domateslerin içerisine kavurduğunuz havuçları ekleyin.

Közlediğiniz biber ve patlıcanları temizleyip doğrayın.

Közlediğiniz sebzeleri ve sarımsağı da tencere ekleyin.

Baharatları da ilave edin.

Sonrasında sosu blendardan geçirin.

15 dakika daha sosu kaynatın ardından ocağın altını kapatın.

Sterilize ettiğiniz kavanozlara sosu doldurup buzdolabında saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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