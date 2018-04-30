Kahvaltıların en gözde hamur işisi: "Krep"

Tatlı ile de yakışıyor, tuzlu hali çokça seviliyor, kalabalık aile kahvaltıları onsuz olmuyor, çikolata ezmesi onu çok seviyor, reçel ona bayılıyor, peynir çeşitleri onunla sarıp sarmaladığında eriyip kendinden geçiyor. Dumanı üzerinde tüten incecik krepler ve krep tarifinden bahsediyoruz elbette. Büyüklerimizden akıtma olarak öğrendiğimiz şimdilerde krep diye duymaya alışık olduğumuz tül inceliğinde bu hamur işini kahvaltılarımızdan, çay saatlerinden eksik etmeyeyelim.

İşte aşama aşama krep yapımı ve gerekli olan malzemeler...

KREP MALZEMELERİ (2 KİŞİLİK)

· 2 su bardağı un

· 1 su bardağı süt

· 1 su bardağı su

· 2 yumurta

· 1 çay kaşığı tuz

· Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir kap içerisine 2 yumurtayı atarak iyice çırpınız.

Yumurtaların iyice köpürmesinin ardından süt ve suyu ilave ediniz.

Malzemelerin tamamen karıştığından emin olduktan sonra topaklanmayacak şekilde azar azar unu ekleyiniz.

Tüm malzemelerin karışmasının ardından tuz ve sıvı yağ ekleyiniz.

Kepçe yardımı ile önceden kızdırılmış olan geniş tavaya krep hamurunu dökünüz.

İki tarafın da kızardığından emin olduktan sonra hazır olan krebi tabağa alınız.

Afiyet olsun.