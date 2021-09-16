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Kadın - Aile Kahvaltıda kabak kayganası tarifi
Kadın - Aile

Kahvaltıda kabak kayganası tarifi

Kahvaltıda ne yapsam? diye düşünenler için lezzetine doyamayacağınız kabak kayganası tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 08:57:00 -
Kahvaltıda kabak kayganası tarifi

Kahvaltıda ne yapsam? diye düşünenler için lezzetine doyamayacağınız kabak kayganası tarifi.

Malzemeler

  • 2 kabak
  • 2 su bardağı süt
  • 3 yumurta
  • 100 gr beyaz peynir
  • 4~5 dal maydanoz
  • 5 dal dereotu
  • 2.5 su bardağı un
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • Tuz
  • Karabiber

Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın. Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin. Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın. Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın. Orta ateşte pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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