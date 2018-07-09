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Kahvaltı yapmanın yararları nelerdir?

Uykudaki vaktimizi hiç enerji harcamadan geçirdiğimizi sansak da aslında vücut enerji harcamaya devam eder. Ortalama sağlıklı bir uyku 8-10 saat arasında olduğuna göre uzun saatler besin ve sıvı tüketmeden kalırız.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:11
Kahvaltı yapmanın yararları nelerdir?

Kahvaltı, özellikle okul çağındaki çocuklar için büyük bir ehemmiyete sahip. Kahvaltı sayesinde: öğrenme süreci kolaylaşır, verimlilik ve dayanıklılık artar, kişi kilo dengesini korur. Demir, fosfor, kalsiyum ve protein açısından en zengin öğündür.

Kahvaltı yapmayanların, yapanlara oranla daha agresif oldukları da başka bilinen bir gerçek. Kan şekerimiz düşerse öğlene kadar yapılan işler de bizim için verimsiz olacaktır. Elbette kahvaltı yapmamadaki en önemli bariyer uykumuzdan çalarak kahvaltı için vakit ayıracak olmamız. Fakat sağlığımız için iyi bir kahvaltı şart.

SAĞLIKLI BİR KAHVALTI İÇİN:

Bu en önemli öğünde, tüketmemiz gereken önemli gıdalar var. Özellikle protein ve şeker ağırlıklı yiyecekler tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

İyi bir kahvaltı için, her gün aynı saatlerde kahvaltı yapmaya özen gösterin böylece metabolizmanız düşmeyecektir. Süt ve ürünleri sayesinde gereken protein ihtiyacınızı karşılayacaksınız.

Tüketeceğiniz meyve sebze sizi vitaminle donatacak ve hastalıklara karşı direnç kazanacaksınız. Baharat seviyorsanız, antioksidan etkisi yaratacaksınız. Yulaf, çavdar gibi tahıllar tüketirseniz lif açısından zengin bir öğün yemiş olacaksınız.

KAHVALTININ FAYDALARI:

Kahvaltı sizi daha enerjik hissettirir.

Kolestrol seviyenizi düzende tutmanızı sağlar.

Daha iyi bir hafızaya sahip olmanıza yardımcı olur.

Daha iyi ayılmanızı ve işlerinize ya da okulunuza odaklanmanızı sağlar.

Günlük besin alımını düzerne sokar.

Kahvaltı kilo alımı için olumsuz bir etkiye sahip düşüncesi de gerçeği yansıtmıyor.

Düzenli kahvaltı eden insanlar, açlığı uzun süre sürdürmeyip kahvaltı ettikleri için kilosunu daha rahat koruyor.

Düzenli kahvaltı yapmak, vücudunuza düzenli vitamin ve mineral girişi demek.

Düzenli mineral girişi de daha sağlıklı, dengeli ve zinde olmanızı sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:11
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