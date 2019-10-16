Kahvaltı yapmak neden önemli? Kahvaltı yapmadan okula gidilir mi?

Uzmanlar güne mutlaka kahvaltı ile başlamanın gerektiğini belirtiyor. Peki, kahvaltı yapmak neden önemli?

Kahvaltı küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi gereken bir beslenme alışkanlığıdır. Uzmanlar evden kesinlikle aç karna çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Peki, ama kahvaltı yapmak neden bu kadar önemli?

Kimi zaman işe gidenler kimi zaman ise öğrenciler güne aç karna başlamayı tercih ediyor. Bu ise gün içerisinde yaşanan birçok sorunun en önemli sebebi.

Kahvaltı yapmadan okula gidilir mi?

Uzmanlar çocukların aç karnına okula gitmelerinin kesinlikle yanlış bir alışkanlık olduğunu vurguluyor. Aç karnına okula gidildiği zaman öğrenciler yeteri kadar enerjik olamazlar.

Aç karnına güne başlamak öğrencilerde konsantrasyon sorunlarına yol açar.

Aç karnına ders dinlemeye çalışan çocuklar basit konuları kavramakta bile zorluk yaşayabilirler.

Kahvaltı yapmadan okula giden öğrenciler stresli ve sinirli olabilirler.

Hamur işleriyle geçiştirmeyin

Çocuk bir şeyler yiyip okula gitsin de ne yerse yesin; mantığından uzak durmalısınız. Pastaneden alacağınız poğaça, simit yalnızca çocuğun karnını doyurur. Ancak bu gıdalar besleyici değildir. Bu tip gıdalar zaman içerisinde fazla kilolara ve yüksek kolesterole yol açar.