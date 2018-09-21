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Kahvaltı sofralarınızı hazırlarken bunlara dikkat edin!

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı nasıl olmalı? Sağlıklı bir kahvaltı sofrası hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

21 Eylül 2018 Cuma 20:25
Kahvaltı sofralarınızı hazırlarken bunlara dikkat edin!

Araştırmalar sabah kahvaltısı yapanların daha az kilo aldığını, kilo kontrolünde daha az zorlandığını gösteriyor. Düzenli kahvaltı yapanlarda bellek sorunları, odaklanma güçlükleri daha az görülüyor. Kansızlık, iştahsızlık, yorgunluk gibi problemlere daha az rastlanıyor. Kısacası sağlıklı biri olmak için kahvaltıyı ihmal etmemek şart. İster bir dilim ekmek-bir parça peynir, ister bir bardak süt-bir iki parça bisküvi, isterseniz bol sebzeli mükemmel bir omlet yiyin ama her sabah düzenli kahvaltı etmeyi sakın ihmal etmeyin. Peki, sağlıklı bir kahvaltı sofrası nasıl olmalı?

- Öncelikle gün içinde ne kadar enerji ihtiyacınız olduğunu iyi saptamanız gerekiyor. Ağır beden işi yapanlarla, ofisten dışarı çıkmadan çalışanların enerji ihtiyaçları aynı değil. Bu nedenle yaptığınız işi düşünerek kahvaltı yapın.

- Sabahları şeker ihtiyacınızı şekerli reçeller yerine meyve suyu ve meyvelerle zenginleştirebilirsiniz.

- Ekmek, simit gibi hamur işlerini sınırlı ölçülerde tüketin.

- Ağır beden işi yapmıyor, bir ofis çalışanıysanız bal-kaymak, börek gibi ürünlerden uzak durun.

- Protein almak isteyenler için haşlanmış yumurta ve menemen iyi bir alternatif.

- Çökelek ve lor peyniri müthiş besleyici ve bir o kadar da düşük kalorili ürünler.

- Peynir-zeytin sevenlerdenseniz mutlaka yeşillik, biber salatalık gibi ürünleri de tüketin.

- Kahvaltıda çayı, kahveyi çok abartmayın.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 20:25
  1. kahvaltı
  2. sağlıklı beslenme
  3. sağlık

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