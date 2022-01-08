Kahvaltı öncesi ısınma turları... HDPKK'dan İYİ Parti'ye sürpriz teklif

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet partileriyle bir ittifak arayışlarının olmadığını ancak ortak müzakere süreci yürütmek istediklerini söyledi.

Sancar, "Biz muhalefet partileriyle, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini açık ve şeffaf şekilde müzakere etmek istiyoruz. Mutabakat oluşursa isim belirlemek zor olmayacaktır. Muhalefet partilerinin tümüyle müzakere, diyalog ve mutabakatı sağlayabilirsek ortak aday fikrini benimseriz ve buna göre hareket ederiz. Muhalefet ile belirttiğimiz çerçevede anlaşma olmazsa ne yapacağımızı o zaman konuşacağız" dedi.

"Erken seçim" yapılması için İYİ Parti'den randevu talebinde bulunduklarını açıklayan Sancar şöyle devam etti:

"Ortak önerge, ortak irade göstermenin bir yöntemi olacaktı. Muhalefetin birlikte hareket ettiğini göstermeyi sağlayacaktı. O nedenle teklifte bulunduk."

Bilindiği gibi, HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Meral Akşener’e kahvaltıya gitmeyi teklif etmiş ve Akşener’den olumlu karşılık almıştı.