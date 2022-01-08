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Siyaset Kahvaltı öncesi ısınma turları... HDPKK'dan İYİ Parti'ye sürpriz teklif
Siyaset

Kahvaltı öncesi ısınma turları... HDPKK'dan İYİ Parti'ye sürpriz teklif

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, erken seçim yapılması için muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler kapsamında kendileriyle ittifak yapmadıklarını öne süren İYİ Parti'den randevu talebinde bulunduklarını açıkladı. Bilindiği üzere, HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Meral Akşener’e kahvaltıya gitmeyi teklif etmiş ve Akşener’den olumlu karşılık almıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:18:00 -
Kahvaltı öncesi ısınma turları... HDPKK'dan İYİ Parti'ye sürpriz teklif

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet partileriyle bir ittifak arayışlarının olmadığını ancak ortak müzakere süreci yürütmek istediklerini söyledi.

Sancar, "Biz muhalefet partileriyle, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini açık ve şeffaf şekilde müzakere etmek istiyoruz. Mutabakat oluşursa isim belirlemek zor olmayacaktır. Muhalefet partilerinin tümüyle müzakere, diyalog ve mutabakatı sağlayabilirsek ortak aday fikrini benimseriz ve buna göre hareket ederiz. Muhalefet ile belirttiğimiz çerçevede anlaşma olmazsa ne yapacağımızı o zaman konuşacağız" dedi.

"Erken seçim" yapılması için İYİ Parti'den randevu talebinde bulunduklarını açıklayan Sancar şöyle devam etti:

"Ortak önerge, ortak irade göstermenin bir yöntemi olacaktı. Muhalefetin birlikte hareket ettiğini göstermeyi sağlayacaktı. O nedenle teklifte bulunduk."

Bilindiği gibi, HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Meral Akşener’e kahvaltıya gitmeyi teklif etmiş ve Akşener’den olumlu karşılık almıştı.

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Yorumlar

sehit yakininin isyani hakliymis simdi lutfunun kufurleri kimin bacisina yapilmis sayilir...kufre riza kufurdur ip liler ve zilletciler kufur/hakaret kendinize doner!!!! biz hepsini reddedediyoruz

.......
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Mehmet Soylu

siyasi kutuplaşmaya yol açacak söylemlerden kaçınmanız lazım. haberde geçen iki partinin görüşmeleri İYİ şeydir. 
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