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Kahtalı Mıçı Kahta 02 Spor Kulübü onursal başkanı seçildi

Kahtalı Mıçı, bu yıl BAL Liginde mücadele edecek olan Kahta 02 Spor Kulübünün yönetim kurulu kararı ile kulübün onursal başkanı seçildi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:25
Kahtalı Mıçı Kahta 02 Spor Kulübü onursal başkanı seçildi

Kahtalı Mıçı, bu yıl BAL Liginde mücadele edecek olan Kahta 02 Spor Kulübünün yönetim kurulu kararı ile kulübün onursal başkanı seçildi.


Kahta 02 Spor Kulübünün yönetim kurulu toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Musa Yıldırım,


Kahta’nın tanıtımında Kahtalı Mıçı’nın büyük emeği olduğuna dikkat çekti.


Başkanı Musa Yıldırım, “Kahta’mızın tanıtımında büyük emeği olan saygıdeğer hemşehrimizKahtalı Mıçı’ye Kahta 02 Spor olarak sahip çıkıyoruz. Hem değerlerimize sahip çıkmak adına hem de Kahta 02 Spor Kulübü tanıtımında katkıda bulunması adına Kahtalı Mıçı yönetim kurulu kararı ile kulübümüzün onursal başkanı seçildi. Gençlerimizle özdeşleştirip, gençler ve Kahtalılar da onursal başkanına ve değerlerine sahip çıkacaktır. Teklifimizi kabul eden Mustafa abiye yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum” dedi.


Sanatçı Kahtalı Mıçı ise, Kahta 02 Spor Kulübü’nün onursal başkanlığına kendisini layık gören yönetim kuruluna ve tüm spor camiasına teşekkür etti.


Kahta 02 Spor Kulübü Onursal Başkanı Kahtalı Mıçı, Kulüp Başkanı Musa Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçeye yeni atanan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kahtalı Mıçı ve beraberindeki heyet daha sonra da Kahta Atatürk Stadında antrenman yapan Kahta 02 Spor futbolcularını izleyerek moral ve motivasyon verdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:25
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