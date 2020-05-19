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Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:36:48 -
Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile gerçekleşti.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bunulmasıyla başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.


Çelenk sunumunun ardından ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi personeli tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edildi.

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