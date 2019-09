Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Daha sonra Kahta Şeyhbaba İlkokulunda devam eden programda ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Okul Müdürü Aziz Darıcı’nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programda konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Sevgili öğrenciler, büyük bir heyecanla gözlerinizdeki ışıltıyı, yüreğinizdeki sıcaklığı ve sesinizin cıvıltısını çok özledik. Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan, yeni bir sayfa, yeni geleceğe yürüyüş, iyiyi ve yeniyi yeniden keşfetme macerasına hep beraber başlayacağız. Daha güzel bir gelecek oluşturmak adına öğretmen arkadaşlarımızla her türlü gayreti göstereceğiz. Eğitim hiç şüphesiz sadece bizlerin ya da öğretmenlerin etkide bulunacağı bir iş değildir. Anne ve baba ile gördüğümüz her birey eğitimin içerisindedir. Çocuklarımız bizlerden etkileniyor. Bu nedenle her bireyin eğitime katkısına ihtiyacımız var. Milli bir sorumluluk anlayışı ile yaklaşıp destek olursanız bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı daha güzel geleceğe taşıyabiliriz. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, gösterdiğiniz özveri ve fedakarlığı anlatmamıza gerek yok. Ama yeni bir başlangıç yeni bir heyecanla çocuklarımızı sevgiyle kucaklayacağınıza, yüreklerine dokunacağınıza, onlara ufuk olacağınıza inanıyoruz. Tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftasını kutluyoruz, bu mesleğe gönül veren eğitimci arkadaşlara başarılar diliyor, öğrencilerimize zihin açıklığı versin temennisinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Program, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan’ın öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet etmesi ve tüm eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılını kutlamasıyla sona erdi.