0553 313 94 23

Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:55
Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.


Kahta Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.


Daha sonra Kahta Şeyhbaba İlkokulunda devam eden programda ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Okul Müdürü Aziz Darıcı’nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programda konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Sevgili öğrenciler, büyük bir heyecanla gözlerinizdeki ışıltıyı, yüreğinizdeki sıcaklığı ve sesinizin cıvıltısını çok özledik. Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan, yeni bir sayfa, yeni geleceğe yürüyüş, iyiyi ve yeniyi yeniden keşfetme macerasına hep beraber başlayacağız. Daha güzel bir gelecek oluşturmak adına öğretmen arkadaşlarımızla her türlü gayreti göstereceğiz. Eğitim hiç şüphesiz sadece bizlerin ya da öğretmenlerin etkide bulunacağı bir iş değildir. Anne ve baba ile gördüğümüz her birey eğitimin içerisindedir. Çocuklarımız bizlerden etkileniyor. Bu nedenle her bireyin eğitime katkısına ihtiyacımız var. Milli bir sorumluluk anlayışı ile yaklaşıp destek olursanız bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı daha güzel geleceğe taşıyabiliriz. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, gösterdiğiniz özveri ve fedakarlığı anlatmamıza gerek yok. Ama yeni bir başlangıç yeni bir heyecanla çocuklarımızı sevgiyle kucaklayacağınıza, yüreklerine dokunacağınıza, onlara ufuk olacağınıza inanıyoruz. Tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftasını kutluyoruz, bu mesleğe gönül veren eğitimci arkadaşlara başarılar diliyor, öğrencilerimize zihin açıklığı versin temennisinde bulunuyoruz” diye konuştu.


Program, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan’ın öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet etmesi ve tüm eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılını kutlamasıyla sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Kavuncu’dan KYK yurtlarında inceleme
    1. Milletvekili Kavuncu’dan KYK..
    2. Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı
    3. Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna..
    4. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Merkez..
    5. Merkez Bankasının faiz indirimi iş..
    6. Meteorolojiden Balıkesir için fırtına..
    7. Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin..
    8. HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret..
    9. Bakan Turhan: Kendi uydusunu üreten..
    10. Bebeklere taze incir ne zaman verilir?
    11. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl..
    12. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    13. Başkan Orkan Kabakdere’de aşure dağıttı
    14. Salihli OSB’de 3 firmaya daha yer..
    15. Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası..
    16. GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu..
    17. Günay: Stat kapasitemiz 62 bini..
    18. İran uyruklu hırsız, kendi..
    19. BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu
    20. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    21. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    22. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    23. İnegöl Belediyespor'da transfer
    24. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    25. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    26. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    27. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    28. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    29. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    30. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı