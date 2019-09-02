Kahta Belediyesi çözüm merkezinden hummalı çalışma

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi çözüm merkezi birimi tarafından vatandaşların sorunları ve talepleri anında çözüm buluyor.

Kahta Belediye Başkanlığı çözüm merkezi birimi ile vatandaşlar, tüm sorunlarını belediyeye rahatlıkla iletebiliyor ve anlattıkları sorunlar karşısında çözüm elde ediyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, “Halkımızın sorunlarına büyük önem veren bir belediye olarak halkla doğrudan iletişim kurmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu nedenle halkımızın şikayet ve taleplerini varsa mahalle ve sokaklarındaki aksaklıkları bizlere rahat ve hızlı bir şekilde ulaştırabilmesi adına göreve gelir gelmez ilk olarak çözüm merkezi birimimizi kurduk.

Alo 185 veya 0532 205 92 36 numaralı whatsapp hattından vatandaşlarımız belediyemize rahatlıkla ulaşabiliyor ve sorunlarını bizlere iletiyorlar. Çözüm merkezine gelen sorunlar, görevlilerimiz tarafından ilgili birimlere aktarılıp, süreç takip edilerek, vatandaşa dönüş yapıyor. Vatandaşlarımızın ilettiği tüm konuları bilgisayar üzerinden sistemimize kaydeden sorumlu arkadaşlarımız sorunların takibini yaparak en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor bu sayede vatandaşımızın ilettiği ve belediyemizi ilgilendiren tüm konular ele alınmış oluyor" diye konuştu.

Çözüm merkez birimi ayrıca belediyeye iletilmek üzere, erzak, kömür, yardım vb. istekleri de değerlendiriyor.