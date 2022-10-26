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Yerel Kahreden olay! Aracın altındaki kızını yanlışlıkla ezdi
Yerel

Kahreden olay! Aracın altındaki kızını yanlışlıkla ezdi

Ankara'nın ilçesi Beypazarı'nda babası, uyuması için minibüsün altına bırakılan 2.5 yaşındaki kızını yanlışlıkla ezdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 23:42:00 - 2022-10-27 00:05:31
Kahreden olay! Aracın altındaki kızını yanlışlıkla ezdi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde uyuması için minibüsün altına bırakılan 2.5 yaşındaki kız babası tarafından farkında olmadan ezildi. Kahreden kazada küçük kız hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak Mardin’den Beypazarı'na gelen aile 2.5 yaşındaki kızı E.E.'yi uyuması için minibüsün altına bıraktı.

Kızını yanlışlıkla ezdi

Durumdan haberi olmayan baba N.E., minibüsü hareket ettirerek küçük kızını ezdi. Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından hemen Beypazarı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada doktorların müdahalesine rağmen 2,5 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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