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Gündem Kahreden haber: 3 askerimiz şehit, 4 askerimiz yaralı
Gündem

Kahreden haber: 3 askerimiz şehit, 4 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 13:08:00 -
Kahreden haber: 3 askerimiz şehit, 4 askerimiz yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyinde başarılı ile icra ettiği Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Operasyon kapsamında teröristlerle girdikleri çatışmada 3 kahraman Mehmetçik şehit düşerken, 4 Mehmetçik de yaralandı.

"Yaralı askerlerimiz hastaneye sevk edildi"

MSB tarafından konuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

Bombardıman başlatıldı

Terör örgütünün saldırısının ardından Türk F-16'ları Diyarbakır'dan havalandı. Ana jet üssünden kalkan uçaklarla bölgedeki teröristler hedef alınarak bombardıman başlatıldı.

Erdoğan yeni operasyonun sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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