Kahreden görüntü! Taraftarların havai fişekli kutlamasında orman sahasında yangın çıktı; 5 gözaltı var

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmak için toplandı. Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu. Kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişeklerinden bazı evlerin çatıları yanarken, ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı. Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olay ile ilgili Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Mardin'in 5 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü ama anız ve meyve ağaçları yandı.

Mardin'in 5 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinin Ortaköy ve Ofis, Kızıltepe ilçesinin Mezopotomya, Ersoylu, Karataş, Derik ilçesinin Söğütözü, Atlı ve Çadırlı ile Mazıdağı ilçesinin Yücebağ mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

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İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme ve soğutma çalışması tamamlanan yerlerde yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.