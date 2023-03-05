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Yaşam Kahreden görüntü! Öncesi ve sonrası fotoğraf depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi
Yaşam

Kahreden görüntü! Öncesi ve sonrası fotoğraf depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrası araç kamerasına yansıyan görüntü yürekleri sızlattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:25:00 -
Kahreden görüntü! Öncesi ve sonrası fotoğraf depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden yaklaşık birkaç gün önce bir araç kamerasıyla çekilen görüntüler ile deprem sonrası yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı ile eski Meslek Lisesi Kavşağı arasında çekilen görüntülerde deprem sonrası bölge adeta tanınmayacak hale geldi.

Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.


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