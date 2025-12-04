Kahreden görüntü! Çatıdan düşüş anı kamerada

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum’da tamir ettiği bacayı kontrol etmek için yeniden çatıya çıkan 35 yaşındaki Ümit Akın, dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşanan olay, sabah saatlerinde herkesi yasa boğdu.

 

Henüz 35 yaşındaydı

Olay, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta meydana geldi. 35 yaşındaki Ümit Akın, dün tamir ettiği bacayı kontrol etmek için bugün sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Akın, bacayı kontrol ederken bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı. Çatıda tutunacak bir yer bulamayan Akın, zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Akın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Akın’ın çatıdan düştüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

